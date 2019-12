Displeje pro iPhony budou vyrábět Samsung a LG. Číňané jsou mimo hru

Příští rok mají být představeny tři zcela nové iPhony s různými velikostmi displejů. Očekávají se modely s 5,4, 6,1 a 6,7palcovými zobrazovači. To bude první změna od modelu iPhone X, který měl 5,8palcový displej stejně jako jeho nástupci. Modely Max potom mají 6,5palcové displeje. Nový má být 6,1palcový displej použitý u modelů iPhone 11 a iPhone XR.



Pro top modely s 5,4palcovým a 6,7palcovým panelem bude dodavatelem opět Samsung. Nové displeje budou typu OLED s technologií Samsungu Y-OCTA, jež používají technologii on-cell, která nemá dotykovou vrstvu nad samotným displejem, ale přímo v něm. Displej je tak tenčí a má být levnější pro výrobu.

Server ET News uvádí, že půjde o ohebné panely, to ale neznamená, že půjde o ohebné rozkládací smartphony. Spíše bude možné displeje po stranách zahnout či jinak upravit. To využívá Samsung u svých top modelů s po stranách zaoblenými displeji.

Uvedený server také uvádí, že Samsung nabídl „šokující“ podmínky pro zakázku od Applu. Můžeme tedy předpokládat, že Samsung o zakázku velmi stojí a nabídl příznivou cenu. Dodávky panelů pro Apple jsou pro Samsung klíčové. Na prodeji součástek pro iPhony podle dřívějších zpráv vydělává víc než na vlastních smartphonech.

OLED on-cell panely mělo dodávat i LG, které však nesplnilo dle serveru ET News přísná kritéria Applu. Samsung je v této oblasti v kvalitě nepřekonaný. Přesto LG zakázku od Applu získalo – bude pro nové iPhony dodávat 6,1palcové OLED displeje starší generace s dotykovou vrstvou nad samotným zobrazovacím panelem. LG se však o dodávky opět podělí se Samsungem. LG přitom už má dodávat Applu displeje pro letošní modely 11 Pro Max. I 6,1palcové displeje mají být ohebné ve stejném smyslu jako u těch pokročilejších.

Čínský dodavatel neuspěl

Pro 6,1palcové displeje byl zvažován i další dodavatel. Měl jím být čínský výrobce BOE, který je však nakonec podle všech dostupných informací ze hry. Dostatečné dodávky 6,1palcových displejů pro nejžádanější iPhony má právě mimo Samsungu zajistit LG. Čínský výrobce možná také doplatil na současnou situaci v rámci anericko-čínských politických vztahů.

Špičkové panely od Samsungu dostanou ty nejdražší iPhony. Zajímavé je, že nové iPhony mají být nejen větší s obrovským 6,7palcovým displejem, ale také menší s 5,4palcovým displejem. To je na současné trendy celkem malá velikost displeje. Apple se tak podle všeho vrátí ke kompaktnějším iPhonům, jelikož se očekávají ještě menší rámečky okolo zobrazovacích panelů.

Panely s úhlopříčkou 6,1 palce už známe z iPhonů 11 a XR. Ale i u modelu se středně velkým displejem lze očekávat menší rámečky okolo něj a tudíž celkově menší rozměry. Očekávat se dá u všech displejů menší vykrojení, které musí zůstat kvůli pokročilému zabezpečení pomoci 3D skenu obličeje.

O dodávkách zobrazovačů pro očekávaný levný model označovaný prozatím jako iPhone SE2, který by měl být uveden zkraje příštího roku, žádné informace zatím nejsou. Vzhledem k tomu, že tento model má vycházet z modelu iPhone 8, tak dostane pravděpodobně shodný 4,7palcový displej. Tento typ panelu pochází už z modelu iPhone 6 z roku 2014. U novinky by ale měl projít už několikátým vylepšením.