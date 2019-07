Displeje pro iPhony mohou být čínské. Od dodavatele displejů pro Huawei

Japonsko omezilo export různých materiálů do Jižní Koreje. Týkat se to má například fluorovaných polyimidů, fotorezistorů nebo fluorovodíku. To jsou klíčové komponenty pro výrobu displejů typu OLED. A největší výrobce OLED panelů Samsung tak má problémy.

A nejen Samsung, který se podílí na světové výrobě malých a středních OLED displejů více než 90 procenty. Tyto panely jsou používané ve smartphonech nebo tabletech. Jiná jihokorejská firma LG zase vyrábí přes 95 procent velkých OLED displejů pro televize.

Apple by tak měl podle serveru Digitimes přidat mezi dodavatele OLED displejů společnost BOE Technology. Americké smartphony tak budou možná používat displeje z Činy.

Apple je pro Samsung velmi důležitý zákazník. Podle dříve uveřejněných informací na zakázce od Applu vydělá víc, než na produkci vlastních smartphonů. Ale problémy má mít i samotný Samsung se svým ohebným smartphonem.

Odložení prodeje modelu Galaxy Fold na září tak může být způsobené také omezením exportu z Japonska do Jižní Koreje. V případě ohebného samsungu má jít o omezení exportu CPI vrstev. CPI vrstva je materiál klíčový pro ohebné displeje.

Případný nový dodavatel pro iPhony se také angažuje v ohebných displejích. S jejich výrobou už začal. Hlavním zákazníkem BOE Technology pro ohebné panely má být Huawei, ale i další čínští výrobci.

BOE Technology vyrábí ohebné panely pro rozkládací Huawei Mate X. A dodává i klasické displeje pro další modely Huaweie. Displeje od BOE Technology se v telefonech Mate 20 Pro ukázaly jako lepší než ty od LG, což byl druhý dodavatel. Jenže jeho panely v určitých případech vykazují nazelenalý nádech.