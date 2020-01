Samsung Galaxy Fold je v praxi k ničemu. Přesto je úžasný a skvělý

Už několik dní máme v redakci k dispozici dlouho očekávaný Samsung Galaxy Fold. Jeden z prvních přístrojů s ohebným displejem a první, který se dostává na globální trhy. Byť to s jeho dostupností stále není úplně snadné. V Česku je za oficiální cenu 54 000 korun.

Revoluční zařízení od Samsungu už jsme si v minulosti krátce několikrát vyzkoušeli, ale teprve teď zažíváme, co tato revoluce znamená v praxi. A upřímně, jsme naprosto nadšeni a zklamáni zároveň. Samsung Galaxy Fold je úžasný kousek techniky, přístroj, který ukazuje budoucnost a ohebný displej, byť s poměrně výraznou rýhou v přehybu, nás nepřestává fascinovat.

Otevírání a zavírání přístroje je samo o sobě nesmírnou zábavou a často se přistihneme, že telefon otevíráme a zavíráme jen tak zbůhdarma. Ne, nezkoušíme přitom životnost displeje ani pantu, prostě si jen vychutnáváme pocit, jak se displej narovnává a jak k sobě naopak přiklapnou za pomoci magnetů obě poloviny telefonu, když jej zavřeme. Z tohoto pohledu je Galaxy Fold fascinující technická hračka, jaká tu dlouho nebyla.

Ano, je tu i konkurenční Huawei Mate X, ale ten zatím koupit nejde, a Motorola Razr se na trh teprve chystá, její uvedení se stejně jako v případě konkurenčních přístrojů oproti původnímu plánu opozdí (více viz Prokletí ohebných trvá, Motorola odkládá Razr. Ale důvod je zvláštní). Fold je tedy první zařízení, u kterého si můžeme novou techniku vychutnávat v praxi, obdivovat ji, ale zároveň objevovat její nedostatky.

A teď nemyslíme životnost – tady to vypadá, že se Samsungu podařilo vše vyladit. Ano, firma se stále trochu obává, aby nedošlo k dalšímu poškození reputace modelu případnými potížemi s displejem, ale z našich prvních zkušeností se zdá, že když uživatel displeji opravdu mechanicky neublíží, bude vše v pořádku. Galaxy Fold je první generací svého druhu, takže určité obavy a opatrnost jsou na místě, ale to je podle nás přijatelná daň za míru inovací.

Jenže ony inovace jdou ruku v ruce s nečekanou nepraktičností. Potenciálně choulostivý ohebný displej schovává Samsung při zavření přístroje dovnitř, vně pak zůstává jen malý displej. A v kombinaci úzkého 4,6" displeje a velkého 7,3“ displeje po otevření tkví mnohá specifika modelu. Svým způsobem se nám tu vrací vzpomínky na kdysi docela populární, ale velmi specifické komunikátory od Nokie. I ty vyhovovaly jen určité skupině uživatelů při konkrétním způsobu používání.

Fold, jehož podrobnou recenzi vám přineseme brzy, je na tom podle nás podobně. Vnější displej je na běžné používání malý a hlavně úzký, řada ovládacích prvků v aplikacích je titěrná. Takže to je nouzovka. Hlavní displej je po otevření skvělý, jenže pak Fold opravdu není smartphone a nejde ho ani náhodou používat jednou rukou. Chcete se na něco podívat v mapě? Téměř jistě musíte telefon otevřít a to je trochu nepraktické. Chcete odpovědět na zprávu? Čeká vás nejspíš totéž.



K tomu se přidává fakt, že software zatím není na takové varianty použití moc připravený. A to jak jednotlivé aplikace, tak samotný software telefonu. Je tu možnost spustit si aplikace až ve třech oknech vedle sebe a k tomu je překrývat dalšími okny, což může být pro někoho praktické. Ale třeba menu nastavení plýtvá místem, uživatele nenavádí tak, jak by mohlo. Mnohem lépe by velkou plochu (a funkci přepínání z malého na velký displej) mohly využít i mnohé vestavěné aplikace od Samsungu.

V tomto směru Fold zcela jasně platí jakousi průkopnickou daň. A je jasné, že postupem času se software přizpůsobí a vylepší, takže ohebné smartphony budou dávat daleko větší smysl. A nebo také ne. I Samsung počítá u ohebných displejů s více možnostmi využití a dalšími různými konstrukcemi: chystá se třeba véčko ve stylu již představené Motoroly Razr (více viz Neuhlídali ho. Ohebné véčko Samsungu si můžete prohlédnout na fotkách).

Takový telefon nám přijde z hlediska dnešních uživatelských návyků praktičtější, ale ohebné telefony přinesou i nové možnosti. Někdy pro širší, někdy pro užší skupiny uživatelů. Bude zajímavé sledovat, s čím vším výrobci přijdou a co a jak uživatelé přijmou. Galaxy Fold nic z toho netrápí. Je to průkopník, přístroj, který fascinuje, i když vlastně není moc praktický. Je to smartphone, který se zapíše do dějin mobilních telefonů nesmazatelným písmem a už jen proto je skvělý.

A i proto je logické, že po něm spousta uživatelů zatouží. Snad někteří najdou ten ideální způsob jeho využití. Ostatní třeba budou čekat na jiná řešení, nebo navěky zůstanou u klasických konstrukcí. Ty jen tak nevymřou, stále budou mít místo na trhu a svůj smysl.