Samsung s novým skládacím mobilem riskuje, dostane nečekanou výbavu

Samsung zjevně vidí ve skládacích smartphonech s ohebným displejem budoucnost. V prodeji má od loňska model Fold a právě začíná prodávat véčko Z Flip. Ač jsou oba telefony skládací, tak jejich koncepce je odlišná. Fold se z běžné smartphonové velikosti rozloží na tablet, Z Flip na běžný smartphone, zavřený je velmi malý.

Fold měl těžký příchod na svět, výrobce ho loni na jaře stáhl z prodeje jen pár dnů po premiéře a nakonec se přístroj začal prodávat až na podzim. Teď už to vypadá, že porodní problémy skládacího mechanismu a flexibilního displeje jsou vyřešené, a tak firma připravuje další modely.

Prvním by měl být nástupce Foldu, pravděpodobně označený jako Fold 2. Podle dostupných informací od známých únikářů by měl výrobce telefon představit letos v létě. Přímo se nabízí společná premiéra s novou verzí modelu Note, který výrobce obvykle ukazuje veřejnosti v první polovině srpna.

Navíc podle únikáře Maxe Weinbacha budou mít telefony jedno společné a tím je dotykové pero. Pro řadu Note je to v podstatě poznávací znamení, pro Fold by to byla novinka a docela pikantní. Pokud by tedy pero mělo sloužit pro psaní na hlavním ohebném displeji, tak si Samsung musí hodně věřit, protože ohebné displeje nekryje tvrdé sklo jako běžné smartphony. Naopak je displej poměrně měkký a náchylný k poškození i přejetím nehtem. Což dokládá třeba tento destruktivní test novinky Z Flip. Ale můžeme předpokládat, že toto si výrobce velmi dobře ošetří.

Celkové proporce druhé generace Foldu mají být velmi podobné původnímu modelu s tím, že vnější displej se výrazně zvětší a bude tak možné snadněji používat telefon v zavřeném stavu. Vylepšený bude fotoaparát, podle Weinbacha na úroveň aktuálního modelu Galaxy S20+, objektivy selfie fotoaparátu mají být umístěny v průstřelu. To znamená, že ohebný displej už nebude mít výrazný výřez, jako je tomu u současného Foldu.

Poslední informace směřují k barevným variantám, kterých má být podle Weinbacha rovnou pět: modrá, černá, stříbrná, růžová a zlatá. Jak by to mohlo vypadat, ukazují rendery vytvořené designérem Benjaminem Geskinem. Nejsou překvapivé, v podstatě kopírují design prvního Foldu, foťák je zkopírovaný z nových modelů S20 a upravené jsou proporce obou displejů.