Není ze skládacích telefonů nadšený, tak si vysnil jejich vylepšení

Na počátku byly jen indicie, že ten či onen výrobce pracuje na skládacím smartphonu. Jenže se objevila neznámá čínská značka Royole, avšak její FlexPai byl spíše jen demonstrací jejích technologických schopností. Pár dní poté však Samsung světu konečně ukázal prototyp budoucího Galaxy Fold, Xiaomi následně šokovalo senzačním, dvakrát ohýbatelným konceptem.

Jako první šel do prodeje právě fold, záhy se ovšem přidali i další výrobci. Už dříve představený Mate X začal Huawei prodávat (ač omezeně) loni v listopadu a Motorola tehdy představila novodobý Razr. V půlce února pak Samsung představil svou druhou „skládačku“ v podobě modelu Galaxy Z Flip a koncem stejného měsíce pak Huawei druhou generaci Matu X, tedy Mate Xs.

Ve hře jsou i další výrobci. Vypadá to, že skládací smartphony, ačkoli nejsou levné, nejsou slepou uličkou. To dává prostor i průmyslovým designérům, kteří se snaží rozvíjet myšlenku toho či onoho výrobce podle vlastního uvážení. Jedním z nich je i moskevský polygrafický designér Vladislav Neimark, který se zaměřil na první „skládačku“ Samsungu.

Podle vlastních slov totiž hned po prvním zhlédnutí loňské novinky věděl, že její možnosti jsou mnohem větší, než jak Galaxy Fold vnímá sám výrobce. Podle Neimarka je velkým neduhem prvního skládacího smartphonu Samsungu čelní plocha, považuje ji za zcela nefunkční prvek. Jinak řečeno: výrobce podle něj nevyužil potenciálu foldu naplno.

Pozastavuje se například nad tím, proč vlastně Samsung u takového přístroje, který po rozevření nabídne uživateli obří displej hodný tabletu, nepoužil dotykové pero S Pen. Rozhodl se proto nakreslit, jak si představuje ideální Galaxy Fold. Tedy telefon, který by sám rád používal.

Ten by měl kromě dotykového pera využívat i již zapomenutý prvek: fyzickou qwerty klávesnici. Poté, co z mobilů v souvislosti s rozmachem smartphonů téměř vymizela, po ní řada mobilních uživatelů volala. Příznivci qwerty klávesnice měli v době uniformních placek vlastně pouze jedinou možnost: pořídit si smartphone z portfolia značky BlackBerry. Mnohdy netypicky pojatý přístroj nicméně nesedl každému. Původně kanadská značka, respektive čínské TCL vlastnící práva na její užívání navíc oznámilo její definitivní konec (více viz Kupujte, za chvíli nebudou. Legendární smartphony BlackBerry končí).

Neimark nyní upřímně doufá, že se od Samsungu takového přístroje jednou dočká. A minimálně z poloviny by se mu jeho představa splnit mohla. Samsung totiž podle všeho opravdu plánuje přidat nástupci Foldu dotykové pero. Ovšem s qwerty klávesnicí asi počítat nemůže.