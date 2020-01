Není praktický, ale stejně ho chcete. Recenze Samsung Galaxy Fold

Mnohé velmi inovativní produkty to mají na trhu často velmi těžké. Někdy se stane, že předběhnou dobu a nemají takový úspěch, jaký autoři očekávali. Jindy se sice doba a technický pokrok „sejdou“ v pravé chvíli, jenže kvalita samotného inovátora je pochybná a opět se dostaví průšvih.

I u Samsungu to v případě jeho prvního smartphonu s ohebným displejem chvíli vypadalo na pořádné fiasko. Byla z toho drobná ostuda, kapku zdržení, ale nakonec se vše podařilo doladit a my můžeme konstatovat, že Samsung Galaxy Fold netrpí prakticky žádnou z výše zmíněných komplikací.

I když k němu máme řadu výhrad, je to asi nejpropracovanější produkt první generace, jaký jsme kdy v historii mobilního byznysu a naší více než patnáctileté praxi v tomto oboru viděli.

Pro chytré telefony s ohebnými displeji již, zdá se, doba nazrála. O jejich příchodu se spekulovalo řadu let, podle různých úniků a konceptů se zdálo, že rokem ohebných displejů se stane už 2018. Ale nakonec bylo vše jinak. V závěru roku 2018 ukázala první přístroj s ohebným displejem tehdy neznámá firma Royole. Její FlexPai byl však spíše konceptem, jak jsme si ověřili i sami při prvním seznámení s přístrojem v lednu loňského roku. FlexPai se sice dal koupit, ale jen v omezené míře a životnost zařízení byla velkým otazníkem.

Souboj o skutečně první komerčně dostupný smartphone s ohebným displejem se tak zúžil na rivaly na vrcholu světových žebříčků produkce: Samsung a Huawei. A i přes různé odklady, které způsobily potíže s displejem u prvních verzí modelu, si nakonec prvenství připsal Samsung. Jeho Galaxy Fold zamířil do prodeje v závěru loňského roku a před jeho koncem se objevil oficiálně i na českém trhu. Od tohoto momentu Fold zakotvil u nás v redakci a my jsme se jali ho intenzivně testovat.

Je to opravdu taková revoluce?

Po technické stránce rozhodně. Ohebné displeje budou jednou z hybných sil inovací v nadcházejících letech a Samsung Galaxy Fold je jedním z prvních, kdo ukazuje cestu. Je to první zařízení plně využívající vlastností ohebného displeje, které je masově v prodeji. Toto prvenství už mu nikdo nevezme. A to navzdory původnímu zdržení, kdy musel Samsung mírně přepracovat konstrukci telefonu tak, aby byl méně náchylný k poškození.

A je náchylný k poškození? Mám se bát?

Samsung sám nejen uživatele, ale i nás recenzenty ohledně zacházení s Galaxy Fold docela varoval. Hodně zdůrazňuje, že displej máme chránit před kontaktem s ostrými a tvrdými předměty i nadměrným tlakem, při zavírání telefonu nemáme mezi jeho polovinami nic nechat, či jej máme chránit před tekutinami nebo jemným prachem. Důležité je nezkoušet odstraňovat vrchní ochrannou vrstvu displeje – tu, která způsobila původní potíže před startem prodeje (více viz Problémy převratného ohebného Samsungu. Loupe se mu displej).

Plusy a mínusy Proč koupit? fascinující technika

velký hlavní displej

dobrá výdrž baterie

výborný fotoaparát

Proč nekoupit? extrémní cena

malý vnější displej

otázka životnosti Kdy? V prodeji Za kolik? 53 990 Kč

Samsung nicméně změnil konstrukci, ochranná folie teď přesahuje pod mírně rozšířený rámeček displeje, a tak to k pokusům o sloupnutí nijak neláká. Na druhou stranu Samsung jasně říká, že třeba provozní teploty jsou naprosto shodné jako u jiných běžných telefonů – když se u nich podíváte do návodu, zjistíte, že používání v mrazu je zapovězeno i běžným přístrojům, přesto je většinou i v takových podmínkách používáme.

A ani u Samsungu Galaxy Fold jsme se nakonec nijak při používání telefonu neomezovali a nesnažili jsme se s ním jednat přehnaně v rukavičkách – upřímně, ostrými předměty netrápíme ani displeje jiných telefonů, takže u Foldu jsme k tomu neměli žádný důvod. Špičkový Samsung za 54 tisíc jsme používali jako každý jiný smartphone. Venku i doma, v teple i chladu (během testu ovšem nemrzlo), absolvoval s námi i půl dne na stavbě, kde přeci jen o prach nebyla nouze. A vše přestál naprosto bez úhony. Pozitivně se na tom podílí i konstrukce telefonu.

Jaká je konstrukce?

Velký ohebný displej je většinu času dobře chráněn: ve složeném stavu je uvnitř zařízení a byť se přístup k němu neuzavře úplně (v kloubu od sebe mají obě poloviny odstup), je chráněn dobře – hlavně proti poškození při případném pádu telefonu. Ano, není dobrý nápad nosit Fold ve stejné kapse jako třeba klíče od bytu, ale to rozhodně není vhodné u jakéhokoli smartphonu. Takže pokud mezi poloviny displeje u kloubu nic nevklouzne, v zavřeném stavu displeji nic nehrozí. Rovněž kloub telefonu působí velmi solidním, pevným a propracovaným dojmem – a zároveň nic uživatele neláká k tomu zkoušet přístroj „prolomit“ na druhou stranu.

V otevřeném stavu už samozřejmě displej chráněn není, ale v zásadě to nevadí – v této pozici většinou uživatel drží Galaxy Fold oběma rukama a to je vcelku bezpečné. Celkově musíme konstatovat, že Samsung Galaxy Fold padne dobře do ruky. V zavřeném stavu až výjimečně dobře, úzké, byť trochu tlusté a vysoké tělo (rozměry jsou 160,9 x 62,9 x 15,5 mm) se v ruce drží opravdu skvěle – něco takového jsme dlouho nezažili. Telefon nemá tendenci z ruky vyklouznout a i do kapsy se vejde dobře.

V otevřeném stavu se dá Galaxy Fold v dlani držet, ale opravdu lépe funguje držení oběma rukama. Je tu ještě jedna možnost, a sice mít telefon v ruce v polootevřeném stavu – pak je sice obraz na displeji prohnutý, ale v některých případech to vadit nemusí a přístroj se tak drží jistěji. Je otázkou, zda je na takové používání Fold stavěný a zda to neovlivní životnost ohebného displeje.



Proč, je nějak omezena?

I když jsme se zařízením neměli z tohoto hlediska žádné potíže, displej samozřejmě bude kritickou částí telefonu hlavně dlouhodobě. Samsung tvrdí, že je testován na 200 000 ohnutí, což by bylo téměř 110 ohnutí telefonu denně po dobu pěti let. Zní to dobře a není důvod tomuto údaji nevěřit, ale určitě se komplikace vyskytnout mohou, ostatně to platilo i u různých historických véček či komunikátorů, kde se v kloubu nacházely kabely vedoucí k displeji a ty se opotřebovávaly ze všeho nejdřív.

Dodejme, že pokud by přeci jen nastaly pro uživatele v době záruky nečekané potíže s displejem, včetně jeho poškození samotným uživatelem, Samsung mu výměnu displeje zajistí za zvýhodněných podmínek: první výměna drahého panelu vyjde na tři tisíce korun. Jen je třeba koupit telefon z oficiální distribuce, tak na to pozor!

Co se odolnosti v zavřeném stavu týče, ta bude podobná jako u běžných smartphonů. Jen Galaxy Fold je trochu těžší (263 gramy), takže při pádu třeba na dlažbu by mohlo být poškození výraznější. Kovový rám a skleněné vnější plochy jsou nicméně klasika dnešní doby. Navíc malý vnější displej není moc protažen do krajů, takže bude méně náchylný na poškození. A v balení dodává Samsung k Foldu lehké karbonové pouzdro, které telefon ochrání před drobnými škrábanci.

A jak se tedy používá?

Po konstrukční a technické stránce je Samsung Galaxy Fold opravdu pozoruhodné zařízení, které vykazuje vysokou úroveň vyspělosti. Otázkou je, k čemu je celé takové zařízení v praxi. A tady je to trochu horší. Netvrdíme, že kompaktní smartphone, který lze zvětšit rozložením v tablet, je nesmysl. Ale je otázkou, jak širokou skupinu zákazníků osloví zrovna toto řešení a zda je provedení Foldu v tomto ohledu ideální.

Tak třeba: líbilo by se nám Fold používat třeba jako někdejší komunikátory od Nokie, tedy v napůl rozloženém stavu, s hezky velkou klávesnicí a širokým displejem, třeba při psaní delších textů. Rozměry zařízení by k tomu byly fajn, jenže displej nemá v této pozici „napůl cesty“ aretaci, což mu může škodit a navíc není pro tuto pozici optimalizována ani klávesnice, ani vibrační odezva telefonu (ta je v takovém případě příliš jemná).

Ukazuje to, že je potřeba Fold ještě doladit, přičemž něco zvládne software, něco je spíš záležitostí hardwarového provedení příštích generací. Včetně samotné velikosti přístroje: coby tablet může být pro někoho Fold malý, jako telefon zase pro jiného zbytečně veliký.

Jaké jsou displeje?

Hlavní (vnitřní) displej je fascinující hlavně po technické stránce, ale ani v praxi se nemá zač stydět. Úhlopříčka v rozloženém stavu je 7,3 palce a rozlišení solidních 2 152 x 1 536 pixelů (poměr stran je tedy asi 4:3). Jde samozřejmě o AMOLED řešení, obraz vypadá opravdu dobře a časem jsme si zvykli i na rýhu, kterou na displeji způsobuje jeho ohyb. Rýha je cítit, ale v praxi si jí uživatel příliš nevšímá. Na druhou stranu třeba jinak koncipovaná Motorola Razr takovou rýhu nemá, i tady je vidět, že technika má ještě vývoj před sebou.

Nicméně k hlavnímu displeji jinak nemáme zásadní výtky, nevadí nám ani vykrojení, které se nachází v jeho pravém horním rohu. Na uživatelské pokyny reaguje displej dobře a z funkcí, které pomohou Fold přeci jen lépe využít, je tu třeba možnost mít otevřená vedle sebe až tři okna a k tomu ještě okna plovoucí.

Samsung se také chlubí kontinuitou aplikací – a tedy volným přechodem z malého na velký displej. V základním nastavení to funguje ve zmíněném směru, ve směru opačném (z velkého na malý) je třeba tuto funkci zapnout v menu. Většinou to funguje dobře, ale jsou aplikace (třeba některé hry), které si s tímto přechodem neporadí a musí se vždy spustit znovu.



Jak v praxi displeje fungují?

Vnější displej má úhlopříčku 4,6 palce, rozlišení 1 680 x 720 pixelů (poměr stran 21:9) a opět je to AMOLED panel. Zobrazení je dostatečně jemné, ale displej je na náš vkus úzký. Třeba psaní zpráv na klasické qwerty klávesnici v režimu na výšku je docela nepohodlné, je třeba se hodně soustředit. S cvikem a zvykem se to trochu zlepšuje, ale v dnešní době velkých displejů je to trochu neobvyklé řešení. Podobně je nepohodlné používání některých aplikací – třeba map, které jsou titěrné. Ani čtení webu není ideální.

K těmto činnostem je samozřejmě skvělý vnitřní displej: mapy na něm vypadají výtečně, zrovna tak spousta her. Jenže – když si chcete třeba jen v autobuse v mapě zkontrolovat trasu a jednou rukou se držíte madla, druhou jde telefon otevřít ztěžka a navíc v otevřeném stavu je manipulace v jedné ruce trochu riskantní záležitostí. Podobně je otázkou, jak řešit navigaci v autě: ve složeném stavu na malém displeji s telefonem v držáku prakticky nic neuvidíte, v otevřeném stavu zase Fold do držáku umístit nejde.

Celkově zatím nevidíme příliš mnoho praktických využití právě pro onu kontinuitu – většinou má uživatel stejně tendenci otevřít velký displej, který je skvěle přehledný a návykový – jen vyžaduje plnou pozornost a ovládání oběma rukama. To je asi největší „problém“ Foldu. Vlastně pro něj v praxi zatím neexistuje moc využití – časem se ovšem určitě něco najde. A na druhou stranu: velký displej je opravdu návykový, kdykoli jsme mohli, tak jsme telefon rozkládali a užívali si jeho zobrazovací plochy. To ukazuje, že dnešní trend obřích displejů může s ohebnými zařízeními ještě zesílit.

Líbí se vám vůbec?

Vlastně ano. A to jak po stránce uživatelské, tak konstrukční a designové. Stále si stojíme za tím, že Fold není moc praktické zařízení, ale uživatelsky je i přesto velmi fascinující. Jeho používání nás baví, a to spíše z různých těžko popsatelných důvodů. Ani po dvou týdnech nás neomrzel, naopak jsme si na jeho podivnosti zvykli a dovedli nedostatky tolerovat a užívali jsme si fascinující techniku a celkově inovativní auru. Svým způsobem je Fold spíše jakýsi technologický demonstrátor a z tohoto důvodu bude lákat milovníky moderní techniky.

Ty bez pochyby zaujme i po designové stránce. Zařízení působí opravdu luxusně, zpracování je perfektní a aretace v otevřené poloze působí velmi jistým dojmem, stejně tak určité uspokojení vyvolává zavření telefonu i to, jak k sobě obě poloviny „přicvaknou“ magnety.

Samotný vzhled je nezvyklý a klasický zároveň, Galaxy Fold se dá snadno identifikovat jako zařízení od Samsungu: designové rysy hodně odkazují třeba na Galaxy S10. Fold testujeme v barevné variantě Space silver, která možná není tak elegantní jako tmavá verze Cosmos black. Na druhou stranu ovšem zdůrazňuje dvojí povahu přístroje.

Není revoluce vykoupena špatnou výdrží?

Ne, není. Samsung Galaxy Fold je očividně výtečně vyladěný a v jeho dvou polovinách se ukrývají baterie s celkovou kapacitou 4 380 mAh. To sice není žádný rekord, ale je to nadprůměrná hodnota – je to o trochu víc, než čím disponuje Galaxy Note10+ s obdobným hardwarem (Fold nicméně v našich končinách používá Snapdragon 855, Note10 + procesor Exynos).

Dva dny výdrže pro nás byly běžnou záležitostí, to je opravdu výborný výkon. S modelem Fold jsme si opravdu hodně „hráli“, zkoušení displeje je návyková záležitost, takže přístroj byl v permanenci častěji než jiné modely v průběhu našich testů.

Oproti špičkovým modelům Samsungu se Galaxy Fold nabíjí trochu pomaleji, maximální výkon je 15 W, a to jak přes USB-C konektor, tak bezdrátově. Je tu i funkce reverzního nabíjení, z Foldu lze tedy bezdrátově nabíjet i jiné přístroje. Třeba dodávaná bezdrátová sluchátka Galaxy Buds. Ta přijdou vhod, protože Fold nemá klasický 3,5mm jack.

A jak fotí?

Výtečně. Galaxy Fold je v dnešní době výjimečný tím, že má celkem šest fotoaparátů. Jeden je nad malým vnějším displejem, ten slouží třeba k odemykání obličejem, lze jím samozřejmě pořídit i selfie (snímač je 10MPix se světelností f/2,2). Další dva fotoaparáty jsou ve vykrojení hlavního displeje. Ty mají rozlišení 10 a 8 megapixelů, sestava slouží hlavně pro hrátky s hloubkou ostrosti, jsou tu i dvě úrovně šířky záběru, ale to je softwarová záležitost.

Hlavní sestava je trojitá a odpovídá tomu, co mají špičkové modely Galaxy S10. Je tu tedy hlavní dvanáctimegapixelový snímač, k tomu dvojnásobný zoom se stejným rozlišením a ještě šestnáctimegapixelový širokoúhlý foťák. Galaxy Note10 bude fotit o trochu lépe, ale celkově je foťák opravdu špičkový. Navíc s Foldem má uživatel dvě skvělé možnosti při focení.

V rozloženém stavu má k dispozici obří hledáček, ve kterém je vidět spousta detailů a lze si tak hrát s kompozicí snímku. Ano, je k tomu potřeba obou rukou a při takovém focení vypadá uživatel trochu divně, ale umí to být praktické.

A pak je tu druhá možnost: focení v zavřením stavu. To je sice hledáček relativně malý, ale pro rychlé focení plně dostačující. A navíc se takto telefon opravdu výborně drží: dvěma rukama si uživatel zaručí skvělou stabilitu, v jedné ruce je přístroj trochu těžší, ale dá se držet skvěle pevně a bez obav o to, že si rukou, ve které Fold držíme, budeme mačkat prvky na displeji omylem. Pro focení je tak Samsung Galaxy Fold překvapivě povedené zařízení.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy Fold je velmi výjimečné zařízení. Na trhu nemá v současnosti prakticky žádnou konkurenci: Huawei Mate X se k nám nejspíš vůbec nedostane, spíš než technické potíže za to mohou potíže politické. Dalším ohebným přístrojem bude Motorola Razr, ale ta je jinak koncipovaná – podle nás praktičtěji pro běžné používání, ale na druhou stranu nerozšiřuje obzory tolik jako Galaxy Fold.

Takže jedinou hlavní překážkou v pořízení inovativního samsungu je jeho cena. Částka 53 990 korun je až neuvěřitelná a je jedno, že v ní jsou zahrnuta bezdrátová sluchátka, kryt, obří paměť 512 GB i nadstandardní záruka s výměnou displeje za výhodných podmínek. A navíc si uživatel vlastně bude vědom toho, že si kupuje jakýsi experiment, byť – a to zdůrazňujeme – překvapivě vyladěný experiment.

Ano, po stránce využitelnosti není Fold ideální, ale z hlediska funkčnosti je bezproblémový. Software je stabilní a funguje tak, jak jsme zvyklí. Android 9.0 by brzy měl nahradit nový Android 10, který jistě přinese ještě nějaká ta vylepšení.

Pokud máte dostatek financí a patříte k nadšencům do techniky, směle do toho: Galaxy Fold je sice trochu nedodělaný, ale ne tak, aby vás při používání štval, což se u produktů první generace nestává tak často.