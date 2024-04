Policie zasahovala na magistrátu Frýdku-Místku i jinde, zadržela několik lidí

Přípravy na mistrovství světa hokejistů, které se uskuteční v Praze a Ostravě od 10. do 26. května,...

Dolní Vítkovice, někdejší průmyslový areál v Ostravě, bude od 5. do 9. června posedmé hostit...

Vrah hodil tělo ubodaného muže do žumpy, tam tlelo dva měsíce. Dostal 20 let

25. dubna 2024, aktualizováno 13:27

Krajský soud v Ostravě poslal na dvacet let do vězení 62letého Karla Machalu za to, že předloni v...