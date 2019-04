Xiaomi chce už letos zlevnit skládací smartphony na polovinu

Ohebné displeje změní svět chytrých telefonů, tedy velmi pravděpodobně. Jenže rychlejší pronikání těchto přístrojů na trh bude zpočátku bránit vysoká cena. Přestože Galaxy Fold od Samsungu ještě není v prodeji, jeho předběžnou cenu již známe a 55 tisíc korun není zrovna málo. Huawei Mate X, tedy druhý dosud ukázaný ohebný model, pak bude ještě o něco dražší, má stát asi 60 tisíc.

Ani jeden výrobce se však nebojí, že by o jejich prvotinu nebyl zájem. Je přitom jasné, že kupující do obchodů požene především touha vyzkoušet něco nového. Skládací konstrukci, která umožňuje do kapesní velikosti schovat zařízení s displejem velikosti středně velkého tabletu, totiž můžeme s klidným svědomím nazvat revolucí. Převratem, který právě z tabletů může udělat přežitek, neboť smartphony najednou nabídnou stejně rozměrné obrazovky.

Letos za 60 tisíc, do dvou let za pětatřicet

Viceprezident čínské společnosti BOE Zhang Yu se pro server Gizmochina vyjádřil, že žádné rychlé zlevnění ohebných přístrojů nelze očekávat. A jestliže dva dosud známé modely budou stát v přepočtu okolo 2 500 dolarů, do dvou let by taková zařízení prý mohla stát přibližně 1 500 dolarů. To je při současném kurzu asi 35 tisíc korun.

BOE patří mezi celosvětově největší výrobce LCD panelů, a umí i OLED obrazovky, které by v dohledné době firma chtěla dodávat také Applu (více v článku: Čínská firma chce vystrnadit panely Samsungu z iPhonů). Je jasné, že právě ohebný panel je na celém smartphonu to nejdražší a vyjádření BOE coby výrobce, který takové displeje bezpochyby v budoucnu také chystá produkovat, rozhodně není irelevantní

Zaslechli už o Xiaomi?

Přesto nás po jeho přečtení napadá otázka, zdali už v BOE zaslechli o rovněž čínské firmě Xiaomi, jakkoli to může znít komicky. Žralok, který za loňský rok ukousl ze souhrnných globálních prodejů značný, téměř 8procentní podíl totiž ohebný smartphone také připravuje.

Přístroj, který se dosud pracovně označuje jako Mi Fold (nebo Mi Flex), by měl být navíc v porovnání s dosud známou dvojkou od Samsungu a Huaweie podstatně levnější. V Evropě by měl být k mání za 999 eur, tedy asi 26 tisíc korun. Přesné datum uvedení ohebného xiaomi není jasné, dosavadní zprávy uvádějí duben až červen (více viz. Xiaomi chystá skládací smartphone za překvapivě nízkou cenu).

Nechme se tedy překvapit, zda se avizovaný záměr Xiaomi podaří a jejich ohebný smartphone bude vůči konkurenci stát ani ne polovinu, nebo k jeho realizaci nakonec nedojde a levnějších skládacích smartphonů se skutečně dočkáme až v roce 2021, jak předpovídá člen vedení firmy BOE.