Ikonická Motorola vypadá ve skládací verzi skvěle, produkce se blíží

Když Motorola vyráběla původní Razr, byla na vrcholu. Ještě před Razrem bodovala Motorola s véčky StarTac a následně miniaturním V3688. Ale to je minulé století. Po úspěchu Razru to šlo se značkou z kopce. Na chvíli si Motorolu pořídil Google a následně spadla pod koncern Lenovo. Tam se jí se střídavými úspěchy daří, ale zatím se ani nepřiblížila slávě z dob ikonického véčka.

Což by se mohlo změnit. A opět by to měl zařídit Razr. Ovšem logicky jeho moderní reinkarnace v podobě skládacího telefonu. Podle informací z kraje roku přípravu skládacího Razru Lenovo připustilo, telefon by se měl nejprve prodávat exkluzivně v USA, kde jeho vzor slavil největší úspěchy.

Novodobý Razr by měl zasáhnout do souboje prvních skládacích telefonů, tedy zatím do bitvy Samsungu Galaxy Fold a Huaweie Mate X. Samsung už málem závod o první komerčně dostupný skládací smartphone vyhrál. Jenže novináři, kteří telefon dostali na test, zjistili, že jsou na něm ještě nějaké mušky. A tak Samsung prodej posunul. Huawei plánuje rozjet prodej Matu X v červnu. Je nepravděpodobné, že by byla Motorola rychlejší, ale může být nejpopulárnější.

A to z prostého důvodu, že zřejmě bude s přehledem nejlevnější. Samsung i Huawei budou stát přes 50 000 korun, Motorola by se měla vejít do částky

30 000 korun. Což stále není málo, ale na druhou stranu podstatně méně než u konkurentů.

Novodobý Razr na to jde jinak než konkurenti. Ti se snaží mít po otevření co největší displej, Razr bude v otevřeném stavu v podstatě normální smartphone. Zavřený bude velmi malý. A v tom je jeho kouzlo, stejně jako tomu bylo u původního modelu a jiných véček.

Obrázky zveřejněné serverem Slashleaks pochází přímo od výrobce, ale jsou upravené. Zobrazují telefon včetně balení a příslušenství. Neukazují však telefon zavřený tak, aby byla jasná případná mezera mezi částmi. Na druhou stranu, Razr má tak nezaměnitelný tvar, že o podobě nemohou být diskuse.

Podobně vypadají návrhy od různých designérů, v podstatě se liší jen v detailech, třeba kde je umístěný objektiv foťáku a jak velký je výřez v displeji. Naopak vždy na obrázcích uvidíme nezaměnitelnou bradu ve spodní části a ostře řezané linky přístroje.

Razr by mohl uspět. Sice se pouští do neprobádaných vod skládací konstrukce, ale vlastně ji využívá jen pro design a styl, nikoliv proto, aby se z telefonu otevřením stal tablet. A to je dobře.