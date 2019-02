Ikonická Motorola RAZR se vrátí. Žiletka překvapí konstrukcí a cenou

Vlastník značky Motorola, čínské Lenovo, chystá návrat ikonické Motoroly RAZR. To byl jeden z nejprodávanějších mobilů všech dob, který postupně existoval v několika verzích a prodalo se ho přes 130 milionů kusů.

I v moderní variantě by mělo jít o véčko. Ovšem veskrze současné koncepce s použitím ohebného displeje a samozřejmě v podobě smartphonu. Původní RAZR byl obyčejný telefon. Podle serveru WSJ půjde o exkluzivní produkt. Lenovo má zprvu vyrobit jen 200 tisíc kusů.

Termín uvedení na trh není prozatím znám, ale může se tak stát brzy. V USA bude mít na telefon exkluzivitu operátor Verizon. Postupně by se novinka mohla dostat i na další trhy.

Nová verze ikonického mobilu bude exkluzivní i cenou. Vyjde dráž než základní verze iPhonu XS Max, což je jeden z nejdražších běžných smartphonů na trhu.

Telefon má stát přibližně 1 500 dolarů, v přepočtu tedy asi čtyřicet tisíc korun včetně DPH. Je to hodně, ale se stejnou nebo i vyšší cenou počítají i další výrobci, kteří chystají na trh telefon s ohebným displejem. Technologie je to zatím drahá a i čínský pokus od firmy Royole má být podobně drahý.

Ohebné displeje mají svět mobilů v příštích letech opanovat. Jestli tomu tak bude doopravdy, ukáže čas. První pokus čínského výrobce Royole nás koncepcí velmi zaujal, zpracováním ovšem vůbec.

Původní véčko RAZR se proslavilo tím, že bylo velmi tenké, přezdívalo se mu žiletka, což odpovídá i jeho jménu. Jenže je otázkou, jestli se s ohebným displejem podaří tento atribut udržet i u novodobé verze.

Novinka by mohla jít jinou cestou než zmíněný první čínský přístroj. Ten je v zavřeném stavu větším smartphonem, po rozevření se přemění na tablet. To nový RAZR může mít koncepci známou z již téměř vymřelých véček, měl by být mnohem kompaktnější.

V otevřeném stavu bude mít podobu běžného současného velkého smartphonu, po zavření se promění v malý telefon.