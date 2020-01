Revoluční véčko Samsungu bude levné, ale jen z pohledu bohatých zákazníků

Skládací mobily s flexibilním displejem jsou zatím velmi čerstvou novinkou. Jenže původně to vypadalo, že výrobci novou technologii použijí především proto, aby na půdorys běžného smartphonu dostali tablet.

Jenže dnes to vypadá, že perspektivnější může být opačný trend, kdy s pomocí ohebného displeje výrobci zmenší běžný smartphone na polovinu. Tedy ze smartphonu udělají v podstatě klasické véčko. To si pamětníci klasických mobilů jistě budou dobře pamatovat, tak před 15 lety to byl velmi populární konstrukční typ klasických mobilů.

Jako první novodobé véčko s ohebným displejem ukázala loni na podzim Motorola, která tak reinkarnovala letitý legendární model Razr, jak také novinku pojmenovala. Telefon se měl začít prodávat už před koncem loňského roku, nakonec se k prvním zákazníkům dostane až začátkem února, kdy ho začne nabízet americký operátor Verizon. Druhým bude model Z Flip od Samsungu. Ten jeho existenci taktéž naznačil už loni na podzim, ale premiéru si odbude až 11. února v San Francisku.

Tedy o něco později, než se začne prodávat konkurenční Motorola. Jenže Samsung podle všeho prodej zahájí v podstatě obratem, takže za Motorolou zaostane jen o pár dnů. A přestože se i Motorola má začít prodávat globálně, tedy i v Česku, tak je dost možné, že v Evropě bude prvním na trhu Samsung. Bude mít i jednu nespornou výhodu, bude levnější než konkurent. Ovšem výhoda to bude jen relativní, protože z pohledu běžného zákazníka budou oba telefony extrémně drahé, v podstatě budou patřit mezi pět nejdražších na trhu.

Motorola už cenu zveřejnila, v USA bude stát 1 500 dolarů bez daně, což odpovídá zhruba 43 000 korun s daní. Samsung cenu do premiéry tají, ale podle mnoha úniků informací by měl stát v přepočtu zhruba 35 000 korun. Což je na jednu stranu docela výrazný rozdíl, ale i tak to nebude přístroj pro většinu zákazníků. Ti bohatí však mohou něco ušetřit.

Přestože oba přístroje budou mít podobnou konstrukci a nabídnou podobný zážitek, tak je mezi nim několik rozdílů. Motorola bude stylovější, Samsung nabídne lepší výbavu. Přednostní Z Flipu od Samsungu bude tenké skládací sklo kryjící displej, výrobce ho nazývá Samsung Ultra Thin Glass, resp. SUTG. Vráska uprostřed sice zůstane, ale neměla by rušit.

Razr má displej krytý fólií a rýha u něj není patrná. Razr pak má hardware na úrovni lepší střední třídy, Samsung bude mít komponenty o poznání lepší. Třeba čip bude špičkový Snapdragon 855+, tedy alespoň na některých trzích. Samsung bude navíc držet v jakékoliv otevřené poloze. Jestli jsou úniky přesné se dozvíme už za 14 dnů.