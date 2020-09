Samsung nechtěně potvrdil novou verzi modelu S20. Bude brzy

Samsung na některých trzích chtěl zákazníky nalákat na čtyřměsíční bezplatný přístup na YouTube Premium. Tato nabídka měla platit pro telefony řady S20, které výrobce poctivě vyjmenoval. Jenže mezi ty známé přidal i dva telefony, které zatím nepředstavil. Což pak velmi rychle napravil.

Ne že by prozradil něco, co nikdo doposud ani netušil. O S20 FE se mluví či píše už nějaký ten pátek, takže tím vlastně jen potvrdil spekulace. Jenže přidal i něco navíc, prozradil totiž, že budou existovat dvě varianty tohoto telefonu, a to LTE verze a 5G varianta.

Přestože jsou už nějaký čas k dispozici obrázky telefonu, tak přesná výbava známá není. Respektive, měla by to být cenově dostupnější varianta S20, pravděpodobně s plastovým krytem a příznivější cenou. Odhady zatím mluví o částce pod 20 000 korun. To sice stále není žádná láce, ale je to zhruba o 3 000 korun méně, než za kolik se prodává aktuálně nejlevnější S20.

Když k tomu připočítáme obvyklé a časté slevy Samsungu na dražší modely, buď přímo, nebo v rámci cashbacku, tak by se po čase mohl telefon sehnat za zhruba 17 000 korun, a to je už poměrně lákavá částka za top model značky.

Výše zmíněná existence dvou variant, tedy LTE a 5G, vnáší do spekulací otázku, zda obě dostanou stejný procesor, nebo každá jiný. Samsung tradičně v Evropě všechny své modely nejvyšší třídy osazuje vlastními čipy Exynos, jinde modely prodává se Snapdragonem od Qualcommu. Což se mnoha evropským zákazníkům nelíbí, především letos je mezi aktuálními Exynosy 990 a Snapdragony 865 významnější výkonnostní rozdíl.

Co je už v podstatě jasné, je existence šesti barevných variant. Samsung bude cílit telefon na mladší zákazníky, takže se dočkáme i výraznějších barev, jako jsou například světle zelená, tmavě modrá, růžová nebo červená. Displej by měl mít úhlopříčku 6,4 či 6,5 palce, a to snad včetně 120Hz obnovovací frekvence.

Je jasné, že výbavou by telefon neměl ohrožovat současnou nabídku řady, bude tedy trochu osekaná. Takže trojitý hlavní foťák by měl mít sestavu 12 + 8 + 8 Mpix a rozlišení displeje by mělo být FHD+. Více jasno bude po premiéře, ke které by mělo dojít v září či v říjnu. Prodej pak začne co nejdříve.