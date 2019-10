Průšvih od Googlu. Odemykání obličejem funguje, i když spíte

Odemykání obličejem u nového smartphonu Google Pixel 4 je opravdovou technickou lahůdkou. Využívá podobně pokročilé senzory, jako už nějakou dobu funkce Face ID u iPhonů, což by konečně mělo u Androidu garantovat špičkovou bezpečnost. Navíc funkci kombinuje s radarem Soli, takže je přístroj k odemčení připraven už ve chvíli, kdy po něm uživatel sáhne. A jakmile si jej přiloží před obličej, Pixel 4 se odemkne téměř okamžitě.

Jenže teď se ukazuje, že si Google možná celou disciplínu trochu ulehčil. Firma na to vlastně upozorňuje i na svých stránkách podpory. Tam se píše, že Pixel 4 může být odemknut třeba někým, kdo je vám hodně podobný (dvojče či dvojník). A Google dokonce přiznává, že „telefon může odemknout i někdo jiný, kdo jej přidrží před vaším obličejem, a to dokonce i když máte zavřené oči“. Přitom to jsou případy, kterým se snaží výrobci u odemykání obličejem vyhnout a třeba iPhonům se to vesměs daří.

Znamená to tedy, že i když Pixel 4 používá stejný, vlastně v důsledku i trochu pokročilejší hardware pro odemykání obličejem, zpracování dat si, možná právě kvůli rychlosti odemykání, dost ulehčuje. A nejsou to jen planá varování – první novináři, kterým se dostal Pixel 4 do rukou, tento fakt ověřili. Jedním z prvních, kdo na problém upozornil, byl Chris Fox z BBC News. Ten zveřejnil i krátké video jako důkaz, že ze strany Googlu nejde jen o plané varování, jak by se mohlo zdát.

A to je na celém případu to nejzvláštnější. Google se vlastně u Androidu dlouho odemykání obličejem bránil právě proto, že podle něj nešlo o příliš bezpečný způsob, a tak tuto funkci výrobci implementovali vlastními silami. Teď Google otočil, ale zároveň nerespektuje základní bezpečnostní postup, tedy ten, aby se telefon nedal odemknout ve chvíli, kdy uživatel nechce. Stačí si představit situaci, kdy se někdo chce dostat k datům ve vašem telefonu, když spíte. U drtivé většiny smartphonů dneška s funkcí odemykání obličejem neuspěje, u výkladní skříně Androidu od Googlu by to naopak měla být hračka.

Potíž je to o to větší, že nové smartphony Pixel 4 vlastně ani žádný jiný způsob ověření neumožňují. Čtečka otisků prstů tu chybí, není ani na zádech jako u předchozích Pixelů 3, ani v displeji, jako to mají jiné moderní top modely. Google v tomto následuje cestu Applu, které se vlastně dlouho bránil a považoval ji za nevhodnou, přitom teď sám nezvládl implementaci. Podobně jako u iPhonů je přitom odemykání obličejem u telefonu používáno třeba i k autorizaci plateb přes Google Pay nebo přihlašování do aplikací. V tomto plně nahrazuje otisk prstů.

Řešení by však mělo být na cestě. Google ve vyjádření zaslaném Chrisu Foxovi zmiňuje, že bude na vylepšení funkce Face Unlock nadále pracovat. A někteří uživatelé hlásí, že v menu nastavení je položka, která odemčení se zavřenýma očima znemožní. Fox však tvrdí, že v jeho přístroji s aktuálním firmwarem nic takového není. Pravdou je, že nový Pixel se oficiálně k uživatelům dostane až 24. října a tou dobou už může být k dispozici aktualizace, která toto chování napraví.