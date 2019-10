Patří mezi nejlepší mobily na světě. Mají radar a vyfotí i noční oblohu

Smartphony Pixel 4 od Googlu jsou tu, a jsou přesně takové, jak naznačovaly úniky. Google po letech trochu změnil design pixelů, namísto zad s dvojím využitím materiálu je tu design, který v mnohém připomíná nové iPhony 11: kovový rám a matná (u černé verze lesklá) záda, na kterých je dominantním prvkem čtvercová sestava fotoaparátů.

Vpředu se Pixely 4 obejdou bez výřezu, ale nad displejem u obou modelů (Pixel 4 i Pixel 4 XL) najdeme výrazný pruh. Ten však má svůj účel: skrývá bohatou sadu senzorů, včetně nejmodernější techniky pro odemykání obličeje a také nového radaru, který umožňuje ovládání gesty.

Očekávaný hardware

Po hardwarové stránce opět přináší pixely očekávané: telefony pohání procesor Snapdragon 855 kombinovaný se 6 GB RAM, uživatel si může vybrat z verzí se 64 nebo 128 GB vnitřní paměti. Slot na karty microSD tradičně chybí, Google nedostatky v paměťové oblasti dohání místem v cloudu. Menší z modelů má 5,7palcový Full HD+ displej, větší typ nabídne QHD+ panel s úhlopříčkou 6,3 palce. Oba displeje mají poměr stran 19:9 a chlubí se obnovovací frekvencí 90 Hz, což má přinést plynulejší překreslování, a tedy lepší pocity pro uživatele.

Trochu překvapí baterie: menší pixel má akumulátor s kapacitou 2 800 mAh, typ 4 XL dostal 3 700 mAh. V případě menšího modelu je to o něco méně, než kolik měl loňský základní Pixel 3, u většího typu naopak došlo k nárůstu kapacity. Výdrž baterie bude velkým otazníkem, už právě kvůli displeji s vyšší obnovovací frekvencí (Google tvrdí, že ji telefon používá, jen když je to potřeba) nebo zabudovanému radaru Soli.

Pixely vždy patřily k nejlepším fotomobilům na trhu a novinky se toho chtějí držet. Poprvé je tu foťák duální, kromě hlavního 12megapixelového snímače je zde i teleobjektiv se zhruba dvojnásobným zoomem a šestnáctimegapixelovým čipem.

Softwarová kouzla

Na první pohled tedy Pixely 4 přináší vše, co se očekávalo, a nevypadají jako ty nejúžasnější smartphony na trhu. Jenže Google toho již tradičně hodně dohání softwarem. Tak třeba u fotoaparátu došlo k mnoha vylepšením. Speciální noční režim Night Sight teď umožňuje fotografovat i noční hvězdnou oblohu, telefon na stativu (či jinak pevně uložený) nabírá po dobu až 4 minut mnohanásobné expozice vždy v intervalu šestnácti sekund. Z obrovského množství nasbíraných dat pak poskládá spektakulární snímky.

Novinkou je živý náhled funkce HDR+, takže uživatel na displeji rovnou vidí, jak si se snímkem v obtížných podmínkách telefon poradí. Kvůli tomu také přibyly u foťáku nové ovládací prvky: posuvníky pro úpravu expozice snímku jsou tu totiž dva. Jeden slouží k nastavení celkového jasu obrázku, druhý pak jen pro úpravu stínů – díky němu lze stíny ztmavit tak, jak by to jinak s využitím automatického HDR+ nešlo. Výrazného vylepšení se dočkal portrétní režim, který dovede lépe odlišit subjekt od pozadí, a novinky se týkají i automatického vyvážení bílé a celkového podání barev – tady si Pixely pomáhají AI učením. A v budoucnu toho prý zvládnou ještě víc, a to díky softwarovým aktualizacím.

Přední foťák je tentokrát u obou provedení jen jeden, úhel záběru je 90 stupňů, takže to je cosi mezi dvojicí záběrů u předchozí generace. Ani vzadu nepoužívá Pixel 4 širokoúhlou čočku. Google tvrdí, že teleobjektiv bude pro uživatele v kombinaci s jeho digitálním AI zoomem užitečnější. A širokoúhlé snímky lze nahradit pomocí funkce Photo Sphere, která by měla být k dispozici také.

K dalším parádním softwarovým funkcím patří nový hlasový záznamník, který umí automaticky přepisovat pořízený záznam do podoby souvislého textu. V hlasových záznamech lze díky tomu například i vyhledávat. V jakých jazycích je tato funkce k dispozici, Google nesdělil. Funguje to však i v offline režimu, takže nejspíš půjde jen o angličtinu, jejíž rozpoznávání dovedl Google plně „nacpat“ do telefonu jako takového, není k tomu potřeba interakce s cloudem. Díky tomu je výrazně vylepšena i interakce s Google Assistantem.

Obličej a gesta

Jednou ze zásadních novinek Pixelů 4 je zabudovaný radar. Díky němu je schopen telefon vnímat své okolí, a k ovládání tak nejsou vždy potřeba dotyky. Zatím toho vlastně díky novince umí Pixely 4 navíc jen málo, Google tvrdí, že je třeba uživatele schopnostem radaru naučit postupně.

Z gest pro ovládání tu jsou vlastně jen mávnutí nad telefonem pro přeskakování mezi skladbami, ztlumení vyzvánění přiblížením ruky či zamítnutí hovoru nebo vypnutí budíku opět mávnutím ruky. Další funkce by ale měly postupně následovat, až se uživatelé naučí stávající gesta využívat (k tomu pomůže i sestava Pokémonů, se kterými lze v rámci výukové aplikace interagovat právě gesty rukou). Google telefon naučil ignorovat nechtěná gesta, v ovládání tedy lze hovořit o tom, že Pixel 4 vnímá řeč těla uživatele – ale jen do určité vzdálenosti, radar snímá pohyb asi v polokouli o poloměru 50 centimetrů.

Zabudovaný radar však má i jedno velmi chytré využití. Jak jsme již zmínili, telefon díky němu vnímá své okolí. Pozná, kdy jste ho nechali ležet na stole a odešli, takže v tu chvíli vypne displej i jeho always-on funkci. Když k telefonu přijdete zpět, funkce se opět aktivuje, a jakmile po telefonu uživatel sáhne, je připraven k odemčení.

Odemykání probíhá tentokrát pomocí rozpoznávání obličeje. Jiný způsob tu není, čtečka otisků prstů, kterou měly přístroje na zádech, zcela chybí. Není ani v displeji, byť je to AMOLED panel. První dojmy zahraničních novinářů ovšem hovoří o tom, že odemykání je až neuvěřitelně rychlé, což je dáno mimo jiné i tím, že telefon díky radaru vlastně „ví“, že po něm saháte a budete ho chtít odemknout.

Oranžová limitka

Novinky Pixel 4 opět nejsou levné telefony. Ceny jsou shodné s těmi při uvedení loňských modelů. Základní provedení Pixel 4 se 64 GB paměti vyjde na 799 dolarů, tedy v přepočtu asi 18 700 korun. Bez daně. Za 128 GB paměti nebo za větší provedení XL se vždy připlácí 100 dolarů, takže vrcholná verze Pixel 4 XL se 128 GB paměti stojí 999 dolarů, v přepočtu tedy necelých 23 400 korun bez daně.

Zákazníci v USA už si mohou nové pixely předobjednávat, na pultech obchodů se objeví 24. října. Poprvé budou pixely ke koupi u všech významných amerických operátorů. O dostupnosti na dalších trzích se ovšem Google v rámci tiskové konference nezmínil. V podstatě je ale jisté, že do Česka se oficiální cestou novinky nedostanou. Ke koupi však časem jistě budou, jenže s patřičnou přirážkou obchodníků, kteří budou smartphony dovážet individuálně.

Obě provedení budou v prodeji ve třech barvách: černé just black, bílé clearly white a v limitované edici oh so orange v nezvyklé oranžové barvě. Jak moc limitovaná tato je, opět Google neuvádí, je možné, že bude tato varianta určená jen pro vybrané trhy.

O nových modelech chromebooků, sluchátek a chytrých reproduktorů od Googlu si přečtěte na Technet.cz.