Na sluchátka zdarma zapomeňte, kupte si je zvlášť. Ukazují výrobci

iPhony 7 byly „revoluční“ v tom, že k nim bylo možné sluchátka s kabelem připojit pouze přes vlastní konektor Applu nazývaný Lightning. To nelibě nesli nejen někteří uživatele výrobků amerického gigantu, ale novinka z roku 2016 se stala zejména terčem posměchu majitelů konkurenčních smartphonů.



Jenže časem se bez audio konektoru jack 3,5 milimetru obešlo stále víc smartphonů prakticky všech výrobců. Zejména těch lépe vybavených. Jen na rozdíl od iphonů se k nim sluchátka připojují přes USB-C konektor. A stejně jako měly starší iphony v balení redukci na stále široce rozšířená sluchátka s jack konektorem 3,5 milimetru, tak je často stále mají i konkurenční smartphony.

Jenže letošní iPhony 11 už v balení redukci na klasický jack nemají. A dokonce ji nemají ani aktuálně prodávané starší modely iPhone 7 a iPhone 8, ke kterým ji Apple původně přidával.

Google nyní v bezdrátové konektivitě Apple předběhl. Nové, před několika dny představené smartphony Pixel 4 a Pixel 4 XL nemají v balení sluchátka žádná. A chybí i redukce. Přitom loňské modely Pixel 3 měly jak sluchátka s USB-C konektorem, tak redukci. A letos uvedené odlehčené modely Pixel 3a dokonce mají přímo audio konektory jack 3,5 milimetru.

Od Googlu je to sice „revoluční“ krok, ale zároveň docela zvláštní. Jeho nová bezdrátová sluchátka Pixel Buds, která jsou ušitá na míru pro různé služby Googlu, se totiž začnou prodávat až v příštím roce. Na nových pixelech tedy mohou na rozdíl od Googlu vydělat výrobci bezdrátových sluchátek jiných značek.

Nedáš sluchátka, zachráníš strom

Google tím, že nedodává v balení žádná sluchátka, sice šetří životní prostředí, ale asi ne každý zákazník bude nadšený. Pro předobjednávky zatím Google nabízí slevu sto dolarů, za kterou lze zakoupit jak kabelová sluchátka, tak případně redukci. Sleva má však být časově omezená. U nás se špičkové Pixely 4 oficiálně prodávat nebudou, a tak se od neoficiálních prodejců žádných slev nedočkáme.

Navíc by měli být případní zájemci o nové pixely na pozoru u úložiště, speciálně pro fotografie a videa. I zde platí nová doba bezdrátová. Fotografie jsou asi hlavní předností nových pixelů a Google tak k telefonům přidává zdarma neomezené cloudové úložiště. To vypadá jako skvělá nabídka, když uvážíme, že Apple k iphonům dává zdarma úložiště s dnes již směšnou kapacitou pouhých 5 GB. Jenže to má háček.

Na rozdíl od starších pixelů neplatí neomezené úložiště pro fotografie v originálním rozlišení, ale jen ve „vysokém rozlišení“. Velikost, a tedy i kvalita snímků, tak bude automaticky upravená. Pokud se to zákazníkovi nelíbí, bude si za cloudové úložiště muset připlatit. Google nabízí 100GB úložiště za 60 korun měsíčně, 200GB úložiště potom vyjde na 80 korun měsíčně, tedy totéž jako stejně velké úložiště iCloud od Applu.



Zmínka o vzdálených internetových úložištích a porovnání s iphony není od věci – iphony ani xixely, stejně jako všechny smartphony od Googlu včetně starší řady Nexus, nepodporují paměťové karty. A tak jiná možnost rozšíření kapacity úložiště než cloud není. Přitom nové pixely nejsou zrovna přeborníky ve velikosti vnitřní paměti, existují pouze s pamětmi 64 GB a 128 GB. Což je na prémiový produkt dost málo. Lépe na tom jsou jak iphony, tak třeba top samsungy, které navíc mají slot na paměťové karty.