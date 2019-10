Google to za svůj nový telefon schytává. Zaostává a ruší výhody

Telefony Pixel od Googlu byly vždy poměrně specifické zboží, s každou generací se však Google snaží zaujmout širší publikum. Tomu přizpůsobuje i funkce svých telefonů, které jdou více s dobou. A ačkoli nové pixely nenajely zcela na bezrámečkovou módu, v mnohém se době přizpůsobily a třeba v ovládání gesty za pomoci vestavěného radaru chtějí i udávat krok.

Jenže je tu řada detailů, které na novinkách potenciálním zákazníkům vadí. A není se čemu divit. Že pixely nemají třeba 3,5mm jack, to je holý fakt, který patří mezi oblasti, kde Google zachytil trend (a to už s předchozí generací). Některé ústupky jsou ještě horší. Mnohým uživatelům se jistě nebude líbit odstranění čtečky otisků prstů, jediným biometrickým zabezpečením telefonu je teď rozpoznávání obličeje, které alespoň podle prvních zpráv funguje, i když fungovat nemá. A to je solidní bezpečnostní průšvih.

Stížnosti směřují i k dalším nedostatkům nových pixelů. Terčem kritiky se stala již tradičně malá vnitřní paměť telefonů. Základní Pixel 4 s cenou 799 dolarů dostává pouhých 64 gigabajtů vnitřní paměti. Tak tomu bylo i u loňské generace a my jsme si na porci nestěžovali (a nestěžujeme ani rok po jejím používání).

Jenže u čtvrté generace už to potíž být může. Jednak jde o to, že drahé telefony s cenou přes 20 000 korun, kam Pixely rozhodně patří, se z hlediska paměti posunuly mnohem dále – v nejvyšší třídě se standardem stalo 128 GB a uživatelé mohou volit i obří úložiště 512 GB nebo dokonce 1 TB. Google nabízí za stodolarový příplatek 128 GB a snaží se uživatelům za vysokou cenu prodat něco, na čem šetří.

A šetří dvojnásob. Výhodou modelů Pixel dosud bylo nahrávání fotografií do služby Google Photos v plném rozlišení zcela zdarma. Zatímco u ostatních telefonů mohou uživatelé zdarma do cloudu nahrávat fotografie ve „vysokém rozlišení“, tedy zkomprimované a v nižším rozlišení, u pixelů se fotky do cloudu zadarmo ukládaly tak, jak byly uloženy v paměti telefonu. Jenže tato výhoda teď u modelů Pixel 4 chybí. Poprvé ji Google zrušil u levnějších Pixelů 3a, tam však nebylo divu.

Teď firma šetří na uživatelích špičkového drahého modelu a to se pochopitelně setkává s vlnou nevole. Obzvlášť, když u staršího modelu Pixel 3 výhoda trvá a třeba pro iPhony je ukládání v původní kvalitě také zadarmo (tady je prý důvodem formát HEIC/HEIF, který Apple používá. Je datově úspornější než vygenerované JPEG obrázky v nižší kvalitě).

Nadále také platí, že vnitřní paměť telefonu nelze rozšířit paměťovými kartami. Uživatelé si tak budou muset prostor v cloudu i u vlajkového modelu dokupovat, nejlevnější alternativou je 100 GB za 59,99 Kč měsíčně nebo 599,99 korun ročně. Kdo by chtěl třeba 2 TB dat, ať má na nějakou dobu klid a jistotu, bude ho to stát necelých 300 korun měsíčně nebo 3 000 korun ročně.

Bez nahrávání videí ve 4K

Kritika směrem k novinkám pak pokračuje. Někteří uživatelé například nechápou, proč špičkový telefon neumí nahrávat 4K video s frekvencí 60 snímků za sekundu. Google to vysvětluje tím, že většina uživatelů stejně nahrává ve Full HD rozlišení, a tak se soustředí na jeho kvalitu. Podle některých prvních zkušeností jsou Full HD videa z nových Pixelů 4 pohlednější než 4K videa (se 30 snímky za sekundu).

Ostatně, zatímco u fotografování patří pixely dlouho na špičku, kvalita videa byla u předchozích generací kritizována. Teď Google podle všeho alespoň zapracoval na kvalitě Full HD videa, což ukazuje test organizace DxO Mark. V něm si i v tomto nižším rozlišení vedl Pixel skvěle a patří k nejlepším smartphonům z hlediska kvality videa.

O to víc je škoda, že Google nekladl takový důraz i na 4K záznam. Jedním z důvodů může být i nedostatek vnitřní paměti. Minuta 4K záznamu s frekvencí 60fps může mít i půl gigabajtu. Ze stejného důvodu pak nejspíš i nejnovější pixely prostě nemají nahrávání super-zpomaleného videa. Tuto funkci přitom konkurence v podobě značek Sony, Samsung, Huawei, ale i dalších propaguje už nějaký ten rok.

Veškerá kritika se na Google snáší ještě před tím, než se telefony objevily v prodeji. U předchozích generací přitom zahájení prodeje znamenalo i odhalení různých softwarových problémů. Pixel 3 XL si třeba vyráběl dodatečné výřezy displeje. To u novinek s displeji bez výřezů asi nehrozí, ale můžeme Googlu jen přát, aby tentokrát vše proběhlo bez potíží. Určitá skupina zákazníků samozřejmě pixelům ledasco odpustí, ale jestliže chce Google zaujmout širší publikum, musí se mít na pozoru.