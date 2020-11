Letošní modely řady Note se neprodávají dobře, Samsung přiškrtil výrobu

O prodejích modelové řady Note informovala korejská analýza. Podle ní chtěl Samsung v říjnu vyrobit 900 tisíc kusů série Note 20, ovšem nakonec vyrobil jen 600 tisíc, tedy dvě třetiny původního plánu. To může znamenat, že poptávka po těchto smartphonech není zdaleka tak dobrá, jako se čekalo.

Lépe jsou na tom modely Note 20 Ultra. Z každých třech vyrobených kusů jsou dva Note 20 Ultra a jeden standardní Note 20. Po lépe vybavené Ultra verzi je tak zřejmě vyšší poptávka. Tušit se to ovšem dalo, jelikož Note 20 Ultra je opravdu špičkově vybavený top model, kdežto Note 20 má až překvapivě hodně kompromisů ve výbavě.

Nízké prodeje špičkových telefonů ovšem výrobce příliš nepotápí. Mobilní divize Samsungu hlásí 50% nárůst tržeb oproti stejnému období za minulý rok. Vše tedy náležitě vyvažují lepší prodeje modelů ve střední a vyšší střední třídě.

Spekuluje se, že stejně jako v případě modelové řady Galaxy S by Samsung mohl i u série Note zvolit řešení v podobě dalšího výhodnějšího modelu, který by alespoň částečně napravil ztráty prodejů současných notů. Pravděpodobnější variantou ovšem je, že modely S30 (či S21) představí a uvede na trh už z kraje roku, možná již v lednu. Jejich produkce by měla tedy začít už příští měsíc.



Právě modely řady S30 by měly napravit horší prodeje letošních top modelů, a čím dříve budou na trhu, tím pro výrobce lépe. Tomu napovídají už i rendery uniklé podoby těchto modelů. Zdá se, že novinky mohou být skutečně již téměř za rohem (více v článku Jsou toto očekávané Samsungy S30? Jejich podoba unikla na internet).