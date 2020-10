První informace o Samsungu S21: Má volitelný stylus a průstřel displeje

1:08

Do premiéry dalšího top modelu Samsungu je stále daleko, ovšem prvních informací začíná přibývat. Příští rok by tak měl výrobce začít slučovat řadu S a Note a také to vypadá, že se stále ještě nedočkáme fotoaparátu pod displejem.