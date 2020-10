Stagnace na poli foťáku. Samsung nepřekonal sourozence ani konkurenci

V žebříčku fotomobilů organizace DxO Mark v poslední době jasně dominují čínské firmy. Potvrzují to i dva čerstvé výsledky testů. Zatímco Vivo X50 Pro+ se se skóre 127 bodů vyšvihlo na aktuálně třetí pozici, nový Samsung Galaxy Note 20 Ultra se se ziskem 121 bod sotva vešel do nejlepší desítky.

Samsung tak má jako jediný nečínský výrobce v top desítce nejlepších fotomobilů podle DxO Mark dva modely: kromě nového Note 20 i „jarní“ model Galaxy S20 Ultra, u kterého kladl Samsung na foťák velký důraz. Ten má v hodnocení DxO Mark o bod více, tedy 122 body a patří mu zatím osmá příčka. Čínská konkurence v podobě Xiaomi, Huawei, Viva, Honoru a značky Oppo však tradiční výrobce v poslední době skutečně válcuje.

Pravda, rozdíly jsou to často již dost malicherné a v praxi nejsou mezi fotomobily na špičce žádné dramatické odlišnosti, ale je vidět, že Samsung bude muset v příštím roce na poli foťáku opět výrazně přidat, aby mu neujel vlak. Podobný krok udělal třeba s modelovou řadou Galaxy S10, takže nemožné to rozhodně není.

Za to, že nový špičkový Note není výrazně lepší než starší S20, může trochu odlišná koncepce foťáku. Hlavní čip je tu sice shodný, má rozlišení 108 megapixelů, světelnost optiky f/1.8 a optickou stabilizaci obrazu a stejný je i širokoúhlý objektiv (12 megapixelů, f/2.2), ale u poměrně důležitého (v hodnocení DxO Mark) zoomu sahá Note 20 Ultra k ústupku: čip je dvanáctimegapixelový namísto 48 megapixelového, přiblížení je přitom asi pětinásobné namísto čtyřnásobného, světelnost však o něco lepší (f/3.0 oproti f/3.5). Chybí tu také ToF senzor.

To vše znamená, že v disciplínách jako je kvalita zoomu a bokeh efekt na S20 Ultra 5G nový Note 20 Ultra ztrácí trochu výrazněji, i když v ostatních oblastech jsou rozdíly minimální. To stačí na to, aby bylo celkové skóre mírně horší. Za fotografování si tak Note 20 Ultra z testu odnesl 130 bodů, za video 101 bodů. Sourozenec z řady S20 má 132 a 102 bodů.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 130 – Xiaomi Mi 10 Ultra

128 – Huawei P40 Pro

127 – Vivo X50 Pro+

125 – Honor 30 Pro+

124 – Oppo Find X2 Pro

124 – Xiaomi Mi 10 Pro

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G

122 – Honor V30 Pro

122 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

121 – Huawei Mate 30 Pro

121 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition

119 – OnePlus 8 Pro

118 – Samsung Galaxy S20+

117 – Apple iPhone 11 Pro Max

117 – Samsung Galaxy Note 10+ (i 5G)

116 – Huawei P30 Pro

116 – Oppo Reno 10x Zoom

116 – Samsung Galaxy S10 5G

114 – OnePlus 7 Pro

114 – OnePlus 7T Pro

113 – Honor 20 Pro

113 – Motorola Edge+

113 – Samsung Galaxy S10+

112 – Google Pixel 4

112 – Huawei Mate 20 Pro



K premiantům v testu DxO Mark se naopak nově řadí značka Vivo, která na předních příčkách zatím nefigurovala. Její model X50 Pro+ zaostává jen o tři body za prvním Xiaomi Mi 10 Ultra (130 bodů) a o bod za Huawei P40 Pro (128 bodů). Mimochodem, Oppo tak v zásadě rozšiřuje paletu špičkových fotomobilů, které se na našem trhu oficiálně neprodávají, nebo nedávají místnímu zákazníkovi smysl (Huawei bez Google služeb). Z aktuálního žebříčku nejlepších se u nás po určitou dobu prodávalo (a dá se ještě sem tam sehnat) Xiaomi Mi 10 Pro, které je na šesté příčce. Když odmyslíme modely Huawei a vyřadíme i špatně dostupné čínské modely, je v našich končinách faktickým lídrem právě Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, který je přitom až na osmém místě.

Ale zpět k fotomobilu Vivo X50 Pro+. Ten získává body nejen svým hlavním padesátimegapixelovým foťákem (f/1.9 s optickou stabilizací), ale také neobvyklým dvojitým zoomem. První telefoto objektiv má dvojnásobné přiblížení, 32megapixelový čip a f/2.1, druhý pětinásobné přiblížení, 13megapixelový čip, stabilizaci a f/2.8. V sestavě ještě najdeme třináctimegaipxelový širokoúhlý foťák. Výsledkem je skóre 139 bodů za fotografování a 104 body za natáčení videa.

V porovnání s nejlepším samsungem má Vivo navrch vlastně v téměř každém detailu hodnocení, ale většinou nejsou rozdíly opět dramatické. Výraznější převaha ovšem přichází u nočního focení a právě zoomu, naopak výraznou ztrátu nabírá Vivo u kvality širokoúhlého fotoaparátu. Ve srovnání s nejlepším Xiaomi ztratilo Vivo body překvapivě právě u zoomu (i Mi 10 Ultra má dva zoomové objektivy) a právě u širokoúhlého foťáku, jinak je souboj docela vyrovnaný.

Nejnovější výsledky testu DxO Mark ukazují, jak důležitá je právě v tomto hodnocení hra s různými objektivy. Ty dovedou skóre posunout o kýžených pár bodů výše, byť v praxi třeba nemusí mít pro uživatele tak dramatický přínos. Nicméně je jasné, že práce s nimi bude u špičkových fotomobilů čím dál důležitější.