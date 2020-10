Originální foťák je výtečný. A je to machr na selfie, ukázal test

Nový Asus Zenfone 7 Pro má podle testu DxO Mark fotoaparát na úrovni loňské špičky. Na tu letošní nemá, na druhou stranu se v žebříčku kdesi v úvodu třetí desítky nachází ve společnosti velmi povedených fotomobilů a překonává i některé letošní soupeře.

Jeho skóre 115 bodů jej řadí třeba před loňský Samsung Galaxy S10+, Google Pixel 4 nebo letošní Motorolu Edge+ a základní iPhone 11, nebo o nějaký ten bodík za Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy Note 10+, iPhone 11 Pro Max a tříbodová ztráta na Samsung Galaxy S20+ také nevypadá špatně. Ano, letošní špička je o kus dál, ale Asus Zenfone 7 Pro fotí velmi dobře, to ostatně ukázal i náš test.

K dobrému skóre pomohla fotomobilu nová trojitá sestava foťáku, kde hlavní snímač doplňuje i širokoúhlý objektiv a teleobjektiv. Zároveň si Asus vede výtečně v disciplínách jako expozice a kontrast, barevné podání nebo ostření (tady dokonce v podstatě určuje tempo). Špatné to není ani v oblasti textur a šumu, ale výrazná ztráta přichází v případě artefaktů, tedy různých vad obrazu, jako neostrosti v rozích nebo různé nechtěné efekty na hranách objektů.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 130 – Xiaomi Mi 10 Ultra

128 – Huawei P40 Pro

127 – Vivo X50 Pro+

125 – Honor 30 Pro+

124 – Oppo Find X2 Pro

124 – Xiaomi Mi 10 Pro

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G

122 – Honor V30 Pro

122 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

121 – Huawei Mate 30 Pro

121 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition

119 – OnePlus 8 Pro

118 – Samsung Galaxy S20+

117 – Apple iPhone 11 Pro Max

117 – Samsung Galaxy Note 10+ (i 5G)

116 – Huawei P30 Pro

116 – Oppo Reno 10x Zoom

116 – Samsung Galaxy S10 5G

115 – Asus Zenfone 7 Pro

114 – OnePlus 7 Pro

114 – OnePlus 7T Pro

113 – Honor 20 Pro

113 – Motorola Edge+

113 – Samsung Galaxy S10+

112 – Google Pixel 4

112 – Huawei Mate 20 Pro



Na tu nejlepší konkurenci ztrácí také u zoomu i širokoúhlého foťáku a v případě bokeh efektu, který zvládají soupeři lépe. Vše to ukazuje, že hlavní foťák je opravdu špičkový, Asus by měl více zapracovat doplňkových objektivech. A také na nočním režimu, ve kterém rovněž na konkurenci ztrácí.

Celkově si za fotografování připsal Zenfone 7 Pro 122 bodů a za natáčení videa 100 bodů, opravdu dobré výkony. Ještě lepší je ovšem situace u selfie snímků. Jistě, dalo se to čekat, vždyť sestava hlavního foťáku tu slouží i pro selfie snímání, takže útok na vrchol je logický. Jenže to nevyšlo úplně.

Skóre 101 bodů ho řadí o dva body za Huawei P40 Pro s jeho dvojitým čelním foťákem v průstřelu a „jen“ o bod před Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Z jednoho se u Asusu těšit mohou: pro natáčení selfie videí zatím lepší smartphone není, zisk 96 bodů jej řadí o bod před huawei i samsung.

Selfie hodnocení ovšem ukazuje, že je test DxO Mark v této oblasti poměrně specifický. Jistě, nepočítá se sem výhoda zoomu nebo širokoúhlého objektivu, ani za jedno tu Asus nezískal žádné body navíc, protože to metodika neumožňuje. Navíc v tradičních disciplínách je skóre trochu jiné než u hodnocení hlavní kamery.

A projevuje se tu i jeden nešvar: i když automatické ostření funguje skvěle, velký hlavní čip znamená potíže s hloubkou ostrosti – to sice může hrát do karet bokeh efektu, tedy požadavku na rozostření pozadí (tady zaostává software telefonu), jenže nemusí se to hodit při „dokumentárních“ selfie, kdy se například fotíte se skupinou lidí nebo architekturou. Objekty v pozadí nejsou tak ostré, jak by bylo žádoucí. Kdo však tyto drobnosti akceptuje, získá jeden z nejflexibilnějších selfie fotoaparátů na trhu.