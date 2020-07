Desátý nejlepší fotomobil v Česku neseženete. Ale jeho dvojče ano

0:36 , aktualizováno 0:36

Tradičním testem fotomobilů organizace DxO Mark prošel smartphone Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition. Nic vám to neříká? Ani se nedivíme, je to jeden z mnoha modelů čínské značky, který se v Česku neprodává. Ale zároveň je to v podstatě dvojče lákavého Poco F2 Pro, které se na českém trhu koupit dá.