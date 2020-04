Vyzkoušeli jsme nejdražší telefon na trhu. Je výjimečný, ale má mouchy

Huawei Mate Xs je výjimečný smartphone i přesto, že jako by z oka vypadl loňskému Mate X. To byl přístroj, jehož pomocí se Huawei přetahoval se Samsungem o prvenství v uvedení smartphonu s ohebným displejem na trh. Ani jedné z firem to nešlo ideálně, obě měly určité technické potíže a Huawei nakonec globální závod v podstatě prohrál proto, že začal mít potíže kvůli americkým sankcím a do svých přístrojů nemůže dodávat služby Googlu. A tak se Mate X na trhy mimo Čínu dostal jen sporadicky.

Nový Mate Xs to napravuje, dostupný by měl být globálně. Konstrukčně jde o totožný přístroj jako Mate X, změny se odehrály jen uvnitř, kde je uživatel nevidí, Huawei slibuje třeba vylepšenou životnost. Namísto Kirinu 980 je tu Kirin 990, rozšířena byla díky tomu i podpora 5G, kterou už měl i první model, ale jen v omezeném rozsahu frekvencí. Přístroj se dostane do prodeje i v Česku, cena 59 999 korun je rekordně vysoká. A to prosím stále bez služeb Googlu.

Přístroj jsme v redakci mohli otestovat, jelikož však šlo o předsériový prototyp, nechceme dělat žádné velké závěry a nepůjde tedy o klasický redakční test. Na druhou stranu hlavní vlastnosti a omezení budou platit tak jako tak. Absenci služeb Googlu se věnovat příliš nebudeme: ano, je to značné omezení, oficiálně do telefonu aplikace od Googlu dostat nejdou a ani neoficiální cestou nelze zprovoznit vše, přičemž vlastní Huawei Mobile Services zdaleka nedovedou nahradit vše, nač je uživatel zvyklý.

Je to podle nás jeden z hlavních důvodů, proč Mate Xs zůstane jen velmi okrajovou záležitostí pro několik málo nadšenců: pro ty, kdo budou ochotni se zařízením za šedesát tisíc korun experimentovat a oželí některé dnes samozřejmé funkce a služby (propojení map v aplikacích, placení telefonem, automatické aktualizace neoficiálně nainstalovaných aplikací a podobně).

Displej vždy na ráně

Jednou z klíčových vlastností Huawei Mate Xs a jeho ohebného displeje je konstrukce, kdy se displej skládá do pozice vně telefonu. Celý osmipalcový panel tedy ve složeném stavu obepne tělo telefonu a zbude na něm jen proužek s fotoaparátem a tři boční strany bez displeje. Toto řešení má oproti tomu, co zvolil Samsung a jeho Galaxy Fold (porovnání chystáme také), řadu výhod a nevýhod.

Hlavní výhodou je, že velký displej je dostupný, i když je telefon ve složeném stavu. V něm je Mate Xs jen trochu přerostlejší standardní smartphone s velkým 6,6palcovým displejem s poměrem stran 19,5 : 9 a rozlišením 2 480 x 1 148 pixelů. To je samozřejmě z hlediska běžného používání skvělé, na druhou stranu to má i své nevýhody: vně telefonu složený displej je daleko náchylnější na poškození. Huawei má mít pro Mate Xs i speciální pouzdro, ale to jsme k dispozici neměli a jeho používání nejspíš bude trochu otrava, pro časté otevírání to nemusí být ideální řešení.

Mate Xs je také kvůli své konstrukci v ruce poměrně mohutný a někomu už nemusí být držení pohodlné: to i proto, že jedna strana má ostřejší rysy, druhou pak tvoří zaoblení složeného displeje. Je to trochu nezvyklé a celou dobu našeho používání Mate Xs jsme se báli o to, že displej poškodíme. Na druhou stranu se zdá, že Huawei je ohledně trvanlivosti poměrně sebevědomý a displej by měl něco vydržet. Ostražitost je však na místě.

Tablet po ruce

V rozloženém stavu je Mate Xs solidně velký tablet s rozlišením displeje

2 480 x 2 200 pixelů: plocha je parádní, nicméně čtverci blízký poměr stran (cca 10 : 9) není nejpraktičtější. Například když si pustíte video v některém z moderních širokoúhlých formátů, je celý displej k ničemu, v běžném režimu na šířku bude dokonce menší a s obřími černými rámečky – ke sledování videa je lepší telefon v zavřeném stavu. Lepší to je se staršími snímky ve formátu 4:3, tam je plocha displeje lépe využita, ale v tomto formátu dnes můžete sledovat jen filmy ze zlatého fondu kinematografie.

Na multimédia to tedy ideální není, snad jen editování fotografií a střih videa v některé z náročnějších aplikací s více pracovními plochami by mohl být fajn. Ani web není připraven na tento formát, ale displej tu samozřejmě exceluje v ploše, kterou umí zobrazit: mnohdy toho uvidíte víc než na displeji svého notebooku. Prohlížeč od Huaweie funguje vcelku dobře.

Výtečný umí být tento formát displeje třeba pro práci s e-maily a práci s více okny: v podstatě si tu uživatel může vedle sebe na výšku nebo nad sebou na šířku otevřít dvě okna o zhruba stejné velikosti jako displej dvou různých smarpthonů. Pokud po něčem takovém toužíte, může být Mate Xs zajímavá volba. I tady však platí, že podobně jako u Galaxy Fold stále hledáme pravý způsob využití, který by například reflektoval konstrukci s displejem vně.

Selfie maniak

Tedy, jedna by tu byla, ale to je vzhledem k zaměření přístroje malichernost: Mate Xs je mistrem pro focení selfie snímků: používá k tomu sestavu hlavního fotoaparátu, kterou přebírá z modelu Huawei P30 Pro a foťák je tak opravdu špičkový. Trojice snímačů (40 megapixelů hlavní, 8 megapixelů dvojnásobný zoom a 16 megapixelů širokoúhlý, k tomu spousta AI kouzel) podává skvělé výkony a díky tomu, že displej pokračuje ve složeném stavu i na zadní stranu, lze jeho plochu použít pro focení selfie snímků se všemi hardwarovými i softwarovými kreativními možnostmi jako při běžném fotografování.

Mate Xs tím pádem nemá žádnou čelní kameru, takže je potřeba zapomenout na odemykání obličejem a v režimu tabletu například nelze provozovat videohovory: přitom spojení s blízkými na velkoplošné obrazovce tabletu by bylo skvělé.

Trochu přerostlý

Po celou dobu používání Huawei Mate Xs jsme si na jeho konkrétní konstrukci celkově moc nezvykli. Ve složeném stavu je tento 300 gramů těžký smartphone na náš vkus v ruce trochu široký a držení není úplně pohodlné. Po rozložení je plocha už tak velká, že se nedá přístroj držet komfortně v dlani, je potřeba jej držet oběma rukama, nebo zvolit některý z tabletových úchopů.

K tomu vybízí i širší část po straně, která po rozložení trochu odkazuje na tablety Leonovo Yoga s netradičním válečkem na boku. Jenže zatímco u tabletů Yoga je to pohodlné řešení, tady je širší část stále moc tenká na to, aby se dala pohodlně obejmout v prstech. Držení je tak trochu křečovité. Navíc je to dělané hlavně pro držení v pravé ruce, v té levé je tablet trochu těžký na pravou stranu. Přístroj lze samozřejmě otočit vzhůru nohama, ale pak budou vzhůru nohama foťáky a ovládací prvky na boku.

Zvláštností konstrukce Mate Xs je to, že v zavřeném stavu drží přístroj pojistka, která má v úzké části plné tloušťky své tlačítko. Funguje dobře, na druhou stranu vyvolává otazníky v oblasti životnosti: kromě samotného displeje a kloubu je to další věc, která se může pokazit. Konstrukce kloubu na nás naopak působí dobře, ale pokusy prohýbat displej na špatnou stranu jsme neprováděli. Měkký displej působí pod prstem při přejíždění dobře, mechanismus je pod ním cítit při větším přitlačení, není to nic, nač by se nedalo zvyknout.

Skutečně výjimečný

Huawei Mate Xs je skutečně jedinečné zařízení. Má výjimečnou konstrukci, kterou se konkurence nevydala: ano, v principu má displej vně i skutečně první smartphone s ohebným panelem Royole Flexpai, ale ten je daleko humpoláčtější a je to spíš takový experiment. Huawei má své řešení promyšlenější, působí elegantně a minimalisticky.

Na druhou stranu si nemyslíme, že jde o dokonale praktické řešení. Ale na tom asi nesejde, pro někoho je cesta, kterou Huawei u tohoto modelu zvolil, tou pravou. Bohužel se u toho budou muset zájemci obejít bez tolik oblíbeného světa služeb Google. A to je vzhledem k ceně 60 tisíc korun skutečně zásadní problém i pro toho, kdo připustí, že by byl ochoten peníze za takto extravagantní hi-tech kousek utratit.