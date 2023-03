Prodejní hit Samsungu má alternativního dvojníka. Je lepší i horší zároveň

Novinka se jmenuje Samsung M54 a objevila se jen několik dnů po premiéře modelu A54, s kterým je blízce příbuzná, ač je to telefon jiné řady. Řada M byla původně určená pro přímý prodej přes internet, ale to se možná daří na vybraných trzích, v Evropě je to prostě alternativa k áčkovým modelům, dostupná v běžné prodejní síti. Zároveň je v Evropě a i v Česku nepříliš početná. Z loňské modelové řady byly či ještě jsou v prodeji tři přístroje včetně M53. Jinde má početnější zastoupení.

V principu by modely emkové řady měly být cenově výhodnější než adekvátní áčka. A to za drobné ústupky, většinou v konstrukci, respektive v použitých materiálech. Což platí i v porovnání dvojice A54 a M54. Áčko má skleněná záda, emko má kryt plastový. S výbavou je to složitější, v něčem M54 áčkového bratrance převyšuje, ale někde se naopak muselo šetřit.

O výhodnosti tak bude rozhodovat cena. A jelikož zatím výrobce telefon představil jen mimo Evropu v zemích Blízkého východu, tak můžeme dělat jen předčasné závěry. Z izraelských cen to vypadá, že telefony se prodávají za velmi podobné ceny. Zatím je v prodeji jen verze s pamětí 256 GB, která vyjde na zhruba 12 500 korun v Izraeli a na 11 500 korun v Jordánsku. Pro porovnání, Samsung A54 se stejnou pamětí vyjde v Česku na 12 990 Kč, levnější verze s pamětí 128 GB pak na 11 990 Kč.

Je tedy pravděpodobné, že M54 nebude vyloženě levnější alternativou k A54. Spíš se bude zákazníky snažit nalákat na některé vlastnosti, které A54 chybí. Tak především nabídne větší displej a také má vyšší rozlišení hlavního fotoaparátu. V prvním případě to je Super AMOLED Plus panel s úhlopříčkou 6,7 palce, A54 má úhlopříčku 6,4 palce. Ostatní parametry displeje jsou pak shodné: FHD+ rozlišení a maximální obnovovací frekvenci 120 Hz.

V druhém případě má M54 sestavu hlavních fotoaparátů 108 + 8 + 2 Mpix. Příbuzný Samsung A54 má sestavu 50 + 12 + 5 Mpix. Takže novinka má vyšší rozlišení hlavního snímače, u dalších nabídne menší rozlišení. Oba telefony mají hlavní snímač opticky stabilizovaný a také mají stejný přední fotoaparát s rozlišením snímače 32 Mpix.

Oba telefony mají stejný procesor Exynos 1380. Novinka má vždy operační paměť 8 GB, model A54 má stejně velkou operační paměť jen u verze s 256 GB uživatelského místa. Předností je i větší baterie s kapacitou 6 000 mAh, model A54 má článek s kapacitou 5 000 mAh. Nabíjení má stejný maximální výkon 25 W.

A teď funkce, které na rozdíl od A54 novinka nemá. Samsung M54 nepodporuje eSIM, nemá čtečku otisků v displeji (je v bočním tlačítku) a displej má zřejmě menší maximální jas. Chybí stereofonní reproduktory a také odolnost proti prachu a vodě podle normy IP67.

Z přehledu je zřejmé, že M54 nelze brát jako vyloženě levnější variantu k A54 a zároveň má určité přednosti i určité nedostatky v porovnání s prémiovým (v rámci kategorie) modelem výrobce. Je to prostě alternativa pro ty, kteří chtějí větší displej, větší baterii a víc ocení větší rozlišení hlavního snímače před horšími parametry zbylých snímačů hlavního fotoaparátu. Chybějící eSIM asi velké části zákazníků vadit nebude a umístění čtečky otisků prstů je individuální volba.