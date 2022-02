Rozumný kompromis na prahu špičky. Test Samsungu Galaxy S21 FE

Nabídka Samsungu na poli špičkových telefonů se může zdát trochu nepřehledná. A to Samsung v podstatě zrušil modelovou řadu Note, která vše ještě trochu komplikovala. Ve skutečnosti je však situace docela přímočará. Hlavní roli hrají tři modely špičkové řady Galaxy S, které teď přišly v nové generaci S22. A levnější, ale stále dobře vybavenou alternativou k nim, jsou modely FE – zejména rovněž nový S21 FE.

Sice se na trhu bude nějakou dobu „bít“ se staršími typy běžné řady Galaxy S21, nicméně to nejspíš nebude mít dlouhého trvání: podle našich informací by měl Samsung doprodat zásoby běžných typů S21 a poté už nabízet jen S21 FE a také nadále i S20 FE, coby ještě dostupnější alternativu. V modelové řadě Galaxy S pak bude posloupnost následující: nejlevnější bude Galaxy S20 FE, dále tu budou S21 FE, S22, S22+ a na vrcholu stojí S22 Ultra.

O tom, jak si S21 FE stojí aktuálně vůči docela výhodně doprodávanému standardnímu modelu S21 jsme psali již krátce po uvedení novinky – a vlastně na tom není vůbec špatně. Do podrobnějšího porovnání se tedy již v tomto testu pouštět nebudeme, pojďme se soustředit na Galaxy S21 FE jako takový.

Je to špičkový smartphone?

Samsung Galaxy S21 FE patří do „vlajkové“ modelové řady Galaxy S. Ale absolutní špička to rozhodně není, ani být nemá. Podobně jako předchůdce je S21 FE smartphonem, kterým Samsung bojuje proti různým „zabijákům top modelů“. Proti mnohdy agresivně naceněným dobře vybaveným smartphonům ambiciózní (většinou čínské) konkurence, které většinou lákají na to, že nedělají kompromisy ve výkonu, v jejich výbavě ovšem přeci jen kompromisy najdeme.

S S21 FE Samsung přistoupil na podobnou hru, i když tak trochu po svém. Nenabízí absolutně maximální výkon, nežene se za superlativy, zároveň ale nečiní žádné drastické kompromisy, které můžeme najít občas v praxi u soupeřů. Dává si záležet na vyladění a praktické použitelnosti. Je to telefon určený pro ty, kdo nechtějí kupovat smartphony pro ně „neznámých“ značek jako jsou Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, Pocco a dalších, zároveň ovšem nechtějí za telefon utratit částku kolem třiceti tisíc. Je určený pro ty, kdo touží po „značkovém“ prémiovém přístroji. A je vlastně určitou alternativou třeba iPhonu 12, který Apple nabízí za velmi podobnou cenu.

Čím je to ten prémiový smartphone?

Na onom prémiovém pojetí se samozřejmě do velké míry podílí samotná značka a její vnímání zákazníky. Ale Samsung zároveň S21 FE zařadil do své špičkové řady i po stránce designu a musíme konstatovat, že se to povedlo. Ani po příchodu nových modelů S22 nevypadá S21 FE zastarale. Modely S22 totiž na modely S21 v designu navázaly (výjimkou je typ Ultra), jen ho sem tam zjemnily. A totéž vlastně platí i pro S21 FE, klidně by se tak telefon mohl jmenovat S22 FE a nikomu by to nepřišlo ani podezřelé.

Plusy a mínusy Proč koupit: povedený design

výborný displej

dobrý fotoaparát

povedené uživatelské prostředí

výborná podpora Proč nekoupit: méně paměti

chybí microSD i jack

bez nabíječky v balení

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? od 18 990 Kč

Prémiový smartphone by měl mít samozřejmě i kvalitní zpracování a použité materiály. U S21 FE to opět platí, Samsung navíc pro letošek zvolil velmi povedenou barevnou paletu. Rám telefonu je vždy kovový a laděný do barvy daného modelu, záda jsou plastová a v jedné ze čtyř možných barev. Podle výčtu mohou působit fádně: černá, bílá, olivově zelená a levandulová. Jenže v praxi jim to nesmírně sluší a S21 FE může v tomto ohledu být pro mnohé nejhezčí špičkový Samsung. Telefon nepůsobí tak „vážně“, jako dražší modely, plastová záda mu dodávají vizuálně trochu na hravosti, přitom zároveň budou v praxi odolnější, než jakékoli sklo u mnoha konkurentů.

Barvy je potřeba zažít – třeba bílá, která byla u smartphonů hodně oblíbená, ale už se nám trochu zajedla, tady působí až nečekaně skvěle. Těžko se to popisuje, vizuální vjem je něco mezi čerstvou sněhovou pokrývkou a poctivou domácí šlehačkou na dortu. Barva prostě působí „jemně“, tvoří krásnou souvislou plochu a činí telefon velmi elegantním. A námi testovaná olivově zelená verze? Není nijak křiklavě výrazná, přitom zároveň dovede vystoupit z davu – ideální kombinace nenucené elegance a trochy individuálního stylu.

Eleganci celku vždy pomáhá i to, že výstupek fotoaparátu je tu podobně jako u modelů řady Galaxy A vymodelován v jednom kuse se zády, nikoli odděleně z kovu. Oddělené provedení působí trochu mohutně a i když tuto mohutnost Samsung u modelů S22 zjemnil tím, že mají výstupek fotoaparátu kovový, ale v barvě blízké barvě zadního krytu, S21 FE působí malinko elegantněji. Možná zároveň obyčejněji, ale to nemusí být vždy naškodu. Za nás je tedy design až nečekaně povedený a výtečné je i zpracování.

A co funkce, chybí vám něco?

To je další kouzlo S21 FE. Byť na papíře rozhodně nemíří za titulem nejšpičkovějšího smartphonu, v praxi mu vůbec nic nechybí a těm vrcholným modelům se bez problémů vyrovná. Někdy tedy i trochu bohužel: zatímco S20 FE přišel po vzoru špičkových modelů té doby o sluchátkový jack, S21 FE v ubírání pokračuje a ztratil slot na microSD karty. To je u „výhodného“ top modelu trochu rána pod pás, protože to znamená, že uživatel musí ihned přemýšlet, jestli nebude lepší připlatit za víc paměti. Základní porce 128 GB totiž není nic moc.

Ano, dostávají ji třeba i modely S22, jenže u nich je příplatek za dvojnásobnou porci paměti tisícikorunový a ve vyšší ceně se lépe ztratí. U S21 FE ale za 256 GB paměti uživatel nepochopitelně připlatí dva tisíce korun a to už je dost – více než 10 % z ceny základního modelu. Nebudeme teď zabředávat do různých slevových akcí, které umí Samsung náhodně nabídnout, ale když porovnáme čistě ceníkové ceny, pak trochu varianta s větší pamětí ztrácí smysl: S21 FE s 256 GB stojí 21 tisíc korun, základní S22 se stejnou porcí vyjde na 23 tisíc. U základní porce je rozdíl třítisícový - 18 990 vs. 21 990 korun – a to v podstatě odpovídá pozici modelu S21 FE v hierarchii modelů značky.

Pokud odhlédneme od patálií s pamětí, opravdu ve výbavě nic nechybí. Oproti modelům S22 má sice nižší výkon (Snapdragon 888 a 6 GB RAM namísto nového Exynosu 2200 a nejméně 8 GB RAM), ale v praxi to běžně uživatelé nejspíš moc nepocítí. Stejně tak asi mnoha uživatelům nebude chybět eSIM, podpora dvou SIM zůstává. Displej je parádní, s úhlopříčkou 6,4 palce se pohybuje mezi modely S21 a S21+ a technika je v podstatě shodná: Dynamic AMOLED 2X s obnovovací frekvencí až 120 Hz a velmi dobrým maximálním jasem. U jasu a kvality displeje je vidět pokrok oproti předchůdci, displej je tedy velmi povedený.

Ani další výbava na nějaké přehnané kompromisy nevypadá: čtečka otisků v displeji, podpora 5G, odolnost vůči vodě a prachu (IP68), baterie se solidní kapacitou 4 500 mAh, nabíjení s výkonem 25 W (ano, S22+ umí i 45 W) a bezdrátové nabíjení s výkonem 15 W. A ani trojitý fotoaparát vlastně není takovým kompromisem, jakým by se mohl zdát.

Jak fotí?

Velmi dobře. Opět platí, že Samsung Galaxy S21 FE nedosáhne na absolutní špičku, ale výkon fotoaparátu bude dostačovat naprosté většině uživatelů, včetně těch poměrně náročných. Na první pohled se přitom sada fotoaparátů oproti předchozímu modelu S20 FE nezměnila: dvanáctimegapixelový hlavní a širokoúhlý snímač i osmimegapixelový snímač pro trojnásobný zoom zůstávají zachovány.

Samsung jen trochu v některých případech poladil optiku a také software foťáku, což rozhodně stačí na zlepšení a na to, aby S21 FE fotil za širokého rozsahu světelných podmínek opravdu dobře.

Ano, nové modely S22 ho určitě překonají, ovšem nebude to asi kdovíjaké drama. Zrovna tak platí, že najdeme v dané cenové kategorii i lepší fotomobily (t5eba Google Pixel 6), ale třeba s iPhonem 12 by byl fotosouboj asi vyrovnaný. Platí, že podobně jako iPhony podává Galaxy S21 FE při focení velmi vyrovnaný výkon za všech možných situací a uživatele nijak zásadně nepřekvapí. Nechybí různé kreativní režimy, noční režim nebo plně manuální ovládání, vide lze natáčet až ve 4K rozlišení.

Jaká je výdrž baterie?

Jelikož je Galaxy S21 FE určen spíše náročnějším uživatelům, neočekáváme, že by v praxi telefon trhal rekordy výdrže. Dva dny na jedno nabití určitě zvládne, ale v běžném provozu, kdy se uživatel nebude nijak uskromňovat, musíme počítat s jedním dnem na jedno nabití – byť nejspíš s dobrou rezervou třeba pro případ pozdního návratu domů nebo opomenutí připojit nabíječku přes noc. I model FE ovšem „najel“ na módní vlnu vyřazení nabíječky z balení s telefonem, tak s tím při koupi počítejte.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy S21 FE je velmi všestranný a skutečně prémiový smartphone. V praxi nepociťujeme, že by tu docházelo k příliš mnoho kompromisům, velmi se nám líbí jeho design a vyvážená všestrannost. Je to prostě špičkový Samsung se vším všudy – včetně třeba grafické nadstavby One UI, která je tu ve verzi 4.0 nad Androidem 12. I pro typ S21 FE platí novinka v podobě čtyř let aktualizací systému a pěti let bezpečnostních aktualizací, což může být určitá konkurenční výhoda.

Na druhou stranu Samsung u novinky nasadil možná trochu ambiciózní cenu. Základní provedení vyjde na 18 990 korun, více paměti pak na 20 990 korun. Přitom loňský model S21 lze teď ve výprodeji pořídit za 18 490 korun – pravda, bude mít menší displej i baterii, ale i to může být pro někoho plus. A nový Galaxy S22 vlastně není o tolik dražší: startuje na 21 990 korunách a kdo stihl předobjednávky s výkupním bonusem, získá novinku levněji než typ FE. Domníváme se, že by měl Samsung model FE trochu zlevnit – stačilo by asi o tisíc korun, k čemuž by vlastně mohlo dojít. Když totiž Samsung uváděl model FE na trh, ještě neplatil tak atraktivní kurz koruny vůči euru a už vůbec nebylo jisté, že kurz na dané úrovni zůstane delší dobu. Teď to ale vypadá, že tomu tak bude, takže u FE s cenou nastavenou podle dřívějších parametrů určitý prostor pro zlevnění je (obzvlášť, když je i u nových S22).

A pak je tu samozřejmě konkurence. Nemůžeme nezmínit Google Pixel 6, který se u nás oficiálně sice neprodává, ale pořídit ho ze zahraničí za aktuální cenu 619 eur (asi 15 000 korun) by neměl být větší problém. A i u nás v e-shopech vyjde asi na 18 tisíc, tedy výhodněji, než S21 FE. Pixel určitě lépe fotí, ale má řadu softwarových vrtochů, které se S21 FE vyhýbají. Dalším soupeřem může být iPhone 12, který koupíte za 19 990 korun. Příjemně kompaktní Asus Zenfone 8 se dá pořídit už od 18 490 korun, Vivo X60 Pro s trochu nižším výkonem ale zajímavou gimbalovou stabilizací (a větší pamětí) stojí necelých 17 tisíc.

Stejným Snapdragonem 870 vybavené Realme GT Neo 2 5G stojí dokonce jen 13 490 korun, ale to už míříme k výraznějším kompromisům v praktické výbavě telefonu (byť opět s větší pamětí a také baterií). Xiaomi nabídne se Snapdragonem 888 lákavý model 11T Pro za patnáct tisíc korun ve vyšší a dokonce čtrnáct tisíc v nižší konfiguraci. V podobných mezích se pohybuje i cena stylové Motoroly Edge 20 Pro a královnou v poměru cena/výkon je momentálně asi Motorola Moto G200, která nabídne Snapdragon 888+, 5G a 108megapixelový foťák za 11 500 korun. Ale má třeba IPS displej.