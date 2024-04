Kontrast v odvodech v Kyjevě a venku je neskutečný, říkají reportéři iDNES.cz

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Poslechněte si rozhovor s reportéry iDNES.cz také v audiu:

„Dá se říct, že jsme byli zhruba dva kilometry od fronty. Občas i blíž. Měli jsme výhodu, že jsme se seznámili s místním kaplanem Michajlem, kterému se říká Askold, což je velmi charismatický člověk, který tam má velké slovo, a díky němu jsme se dostali na místa, kam bychom se běžně nedostali,“ říká redaktor Michal Voska.

Díky kaplanovi se dostal k jednotkám na samé hranici ze tří čtvrtin Ruskem okupovaného Donbasu i k výrobci revolučních FPV (first person view) dronů. Zásadní pomocí byla i dobrovolnice Lesya, bez jejíchž kontaktů by se v Záporoží neobešli. Příběhům obou se reportéři věnují ve svých textech z fronty.

„Každý člověk, který uslyší bzučení dronu na frontě, se dívá nad sebe a bojí se. Nevíš, odkud přijde. U dělostřelectva víš, že má nějaký dostřel, a linie je tolik a tolik kilometrů daleko, ale dron je naprosto nevypočitatelný,“ říká Voska.

Na cestách se nepotkali s žádnou korupcí, Ukrajinci naopak byli podle fotografa Petra Topiče „byli otevření, co to jen šlo“. Reportér Voska zdůrazňuje snahu místních vojáků „ukázat realitu a nepatřit k těm, kteří by cokoliv malovali narůžovo“.

Voska má dlouholeté zkušenosti s výjezdy do válečných zón, jmenovitě do Afghánistánu a Sýrie, ale Topič není s nebezpečím na frontové linii zcela sžitý. Nabízí se otázka, jak si na to člověk zvyká.

„Michal mi prostě řekl: ‚Neřeš to‘. Ono je to tak, že s tím nic člověk nenadělá, jen musíš dbát na bezpečnostní pravidla a pak už s tím počítáš. Já tam měl problém jíst a vojáci se smáli, že je vidět, že jsme civilové. Voják se nají, kdykoliv má možnost,“ říká Topič, výherce Czech Press Photo za fotografii zkázy po tornádu na Moravě v roce 2022.

V povinných odvodech je kontrast mezi Kyjevem a zbytkem východu země podle Michala Vosky neskutečný. „Záporožská a Doněcká oblast je vylidněná. Spousta lidí v bojeschopném věku narukovala. S hlídkami chodí pravidelně náboráři, policisté spolu s vojáky kontrolují, odkud člověk je, jeho věk, aby věděli, s kým mohou počítat. I ze západní Ukrajiny šli bojovat, ale v Kyjevě to funguje jinak, jako v každé metropoli,“ říká s tím, že lze stále mnoho mladých lidí potkat na ulicích, v kavárnách a restauracích.

