Levná čínská konkurence jako přítěž. Chtějí ji vytlačit ze svého trhu

Indie se ze svého mobilního trhu snaží vytlačit čínské smartphony, jejichž cena je nižší než 12 000 rupií, tedy v přepočtu 3 600 korun. Podle portálu Bloomberg je to snaha tamní vlády nastartovat ochabující domácí průmysl. Podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí je cílem tohoto kroku vytlačit čínské výrobce ze segmentu levných smartphonů.

Mířený je zejména proti velkým čínským značkám, jako jsou Realme, Transsion či Xiaomi (a to včetně jejich případných dceřiných značek). V posledních letech na indický trh více spoléhaly, domácí čínský totiž stagnoval kvůli výrazným vládním omezením v souvislosti s koronavirovou pandemií. Jen v letošním druhém čtvrtletí tvořily podle údajů společnosti Counterpoint levné smartphony s cenou do 12 000 rupií jednu třetinu objemu prodeje v Indii, přičemž z drtivé většiny šlo právě o smartphony čínské produkce (80 %).

Kromě agresivních čínských značek však na indickém mobilním trhu figuruje i řada místních značek, které však kvůli čínské konkurenci nabízející za podobné peníze výrazně bohatší výbavu nemají šanci u místních uživatelů uspět. Přitom před rozmachem levných čínských smartphonů tvořily domácí značky, jako je Lava či MicroMax, v Indii téměř polovinu prodeje smartphonů. V současnosti indické značky dominují segmentu levných telefonů s cenou do 15 tisíc rupií (4,5 tisíce korun).

Pokud by indická vláda toto omezení prosadila, pak by například společnosti Xiaomi podle analytiků Stevena Tsenga a Seana Chena klesly dodávky smartphonů meziročně až o 14 procent. Firma by tedy podle nich kvůli nemožnosti dodávat pro ni na významný indický trh prodala o 20 až 25 milionů smartphonů méně, což by znamenalo i pokles tržeb, a to až o pět procent.

Zvažovaný krok je dalším znakem napjatých vztahů mezi Indií a Čínou, které již zažily i ozbrojené střety na hranicích. Například loni v létě nechala Indie zablokovat více než 300 čínských aplikací, a to včetně nástrojů jako WeChat, TikTok či služeb společnosti Xiaomi. Zákaz indická vláda odůvodnila bezpečnostním rizikem, které s sebou čínské aplikace nesou (více viz Válka proti čínským aplikacím pokračuje, chtějí jich zakázat stovky).

Některé čínské společnosti (včetně Xiaomi, Viva či Oppa) byly navíc v posledních měsících indickými úřady obviněny z daňových úniků. Indická vláda nicméně v souvislosti se zvažovaným zákazem prodeje levných čínských smartphonů neoznámila žádné bližší podrobnosti. Není tak jasné třeba ani to, jak by v tomto případě postupovala, aby zákazu docílila. Nelze navíc vyloučit, že by se zakázané levné telefony z Číny nedostaly na indický trh posléze neoficiální cestou.