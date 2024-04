V poháru daroval Slavii gól, teď se na ni chystá znovu. Bude to fičák, ví Zadražil

„Smůla, ale už je to za mnou,“ říká třiadvacetiletý gólman, jenž do Hradce přišel před necelým rokem z druholigového Táborska.

V neděli v posledním utkání základní ligové části, v období, kdy prožívá brankářsky skvělé jaro, se Zadražil postaví Slavii znovu.

Ležel vám ten nešťastný okamžik v hlavě dlouho?

Nějakou chvíli jsem to v hlavě měl, ale je potřeba se od toho oprostit. Mrzelo to, protože to bylo v poháru, kde se postupuje pavoukem a my jsme měli šanci přes Slavii přejít. Časem jsem na to ale myslet přestal a soustředil jsem se na další část sezony.

Váš pohled s odstupem času?

Nakonec nám to možná i pomohlo. Prioritou se pro nás totiž stala liga, na kterou jsme se mohli plně soustředit. Ve výsledku to asi dopadlo tak, jak mělo. Jsme teď v prostřední skupině a hlavně v klidu. V poháru jsme sice mohli přes Slavii přejít, ale poté třeba vypadnout v dalším kole, protože tam pořád zůstalo hodně kvalitních týmů.

Neměl jste tehdy špatný pocit kvůli tomu, že se vám místo v brance Hradce, na které jste pro ligu dlouho čekal, vzdálí? Stalo se to v posledním zápase podzimu a vy jste v lize nechytal.

Tehdy byly role rozdělené. Jedničkou byl pro ligu Pavol Bajza a já jsem rozhodnutí trenérů plně akceptoval. Dostával jsem šanci právě v MOL Cupu, pohár byl můj, Bajzič měl na starosti ligu. Když jsme vypadli, přes zimu jsem jen musel čekat, jestli šance přijde i v lize. Přišla na začátku jara.

Jak jste prožíval zimu, na jejímž počátku jste po Bajzově odchodu byli na podobné startovací čáře tři vyrovnaní gólmani?

Snažil jsem se dobře pracovat, abych trenérům ukázal, že jsem správnou volbou do branky. Začátek se povedl a pak už se to vezlo v nějakých kolejích. Snad jsem trenérům dokázal, že jejich rozhodnutí nebylo špatné.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do jara jako jednička?

Jasno bylo až necelý týden před ligou. V Turecku jsme generálku se Šachtarem chytali napůl s Milanem Knoblochem, každý poločas. Tam to ještě úplně jasné nebylo, až pak v týdnu před utkáním s Bohemkou mi trenéři oznámili, že to budu já, a zaznělo to i na tiskové konferenci.

Zleva brankář Adam Zadražil z Hradce Králové a Ebrima Singhateh z Olomouce.

Na Bohemians jste opravdu chytal, co jste říkal výkonu a výsledku?

Když se za tím ohlédnu, tak mě tohle utkání hodně mrzí. Remízou 2:2 jsme ztratili dva body. Ještě deset minut před koncem jsme vedli 2:0, měli jsme to dotáhnout do vítězného konce. Navíc v té době jsme měli ještě záchranářské obavy. Teď už nás to mrzet nemusí, ale v tu dobu to nebylo příjemné. Navíc to byla moje ligová premiéra a vyhraný zápas jsme nedotáhli, což se nesmí stávat. Naštěstí jsme se z toho dokázali oklepat a začali jsme dosahovat solidní výsledky.

Od té doby vám ze hry dali gól jen hráči Sparty. Zbývající dvě branky byly jedna vlastní a jedna z penalty, k tomu šest vychytaných nul – hodně příznivá bilance.

Kdyby mi někdo v minulosti řekl, že prvních deset ligových zápasů v kariéře dopadne takhle, nebudu mu věřit. Skrývá se za tím ale herní projev celého týmu. Kluci hrají perfektně. Pokud se podíváme na poslední zápasy, najdeme tam jen dva tři, v nichž jsem musel chytit nějakou vyloženou gólovou šanci.

Nejste až moc skromný? Důležitý zákrok jste předvedl v každém zápase.

Od toho ale na hřišti jsem. Takových, že bych z pozice gólmana mohl říct, že tohle byl fakt dobrý a důležitý zákrok, tak takových tam hodně nebylo. Kluci padají do střel, i proto jde velká zásluha opravdu za nimi. Každému brankáři se chytá dobře za týmem, který má formu a daří se mu. Jde to ruku v ruce.

Berete to jako nejvydařenější období kariéry?

Určitě. I vzhledem k tomu, že jsem toho ještě moc neodchytal. Je to pro mě nejvíc, co jsem ve fotbale zatím zažil.

Brankář Hradce Králové Adam Zadražil zasahuje před Albertem Labíkem z Teplic.

Nyní nastoupíte proti Slavii. Co od ní čekat v situaci, ve které se v současné době nachází?

Nemají to jednoduché. Bavil jsem se s kluky ze Slavie, řešili jsme to s s jejich brankářem Jindrou Staňkem. Říkal, že si už nesmí dovolit ztratit další body. Proto podle mě do toho budou šlapat opravdu naplno. My se musíme snažit hrát dobře, porazit je, chceme přece potěšit naše fanoušky, kterých dorazí hodně. Nesmíme koukat na to, že bychom chtěli ještě proklouznout do skupiny o titul, to pro nás není na pořadu dne. Pro nás je motivací porazit Slavii před vyprodaným stadionem.

Hradci se to v posledních dvou sezonách v situaci, kdy Slavia hrála o titul, dařilo. Vy jste u toho nebyl, už vám spoluhráči líčili, jaký na to je recept?

Když jsem zpětně sledoval výsledky, Hradec není pro Slavii nejoblíbenějším soupeřem, Zvlášť v posledních zápasech sezony. Samozřejmě se změnily různé věci – trenéři, hráči. My ale máme fazonu, proto z nás Slavia musí mít respekt, navíc ví z minulých duelů, že to s námi není nic jednoduchého.

Je pro vás navíc velkou motivací i odčinění zmíněné pohárové minely?

Už jsem o tom zápase přemýšlel. Bude to vlastně něco podobného jako tehdy. Vyprodané hlediště, před kterým se nám, jak doufám, Slavii podaří potrápit. Oni budou mít obrovskou motivaci v honbě za titulem, musí vyhrát i proto, že před týdnem doma s Olomoucí jen remizovali. Pokud chtějí pomýšlet na prvenství, nemohou si u nás už dovolit další ztrátu. Bude to asi „fičák“, ale určitě jim to nenecháme zadarmo.