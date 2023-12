Když zavřu oči, stále tu situaci vidím, líčí smutný hrdina Hradce Zadražil

Jenomže pak přišlo prodloužení a v něm okamžik, který skvělý pocit nadějnému gólmanovi zkazil. „Když zavřu oči, tak stále vidím tu situaci. Podíval jsem se na hřiště a viděl jsem celý tým, jak leží na trávníku. Přišlo mi to jako zlý sen,“ sděloval Zadražil po porážce 0:2, o které rozhodla až druhá polovina prodloužení.

V ní třiadvacetiletý Zadražil prožil těžkou fotbalovou chvíli, když mu ve 109. minutě zápasu nepříliš prudká hlavička slávisty Wallema prošla do branky. Blížící se penaltový rozstřel se začal vzdalovat.

Co se vlastně stalo?

Do pokutového území přiletěl centr z pravé strany, Wallem se dostal k hlavičce a já byl připraven, že míč seberu. Ten se ale na tom terénu bohužel neodrazil a svezl se mi pod rukavicemi do branky.

Přitom se už blížil penaltový rozstřel, chybělo k němu nějakých deset minut. Velké zklamání?

Velké, protože to k němu bylo kousek, sahali jsme po něm. Škoda, že nás o něj připravila vlastně smolná situace. Ale už to nezměníme, musíme se soustředit na další zápas, sobotní s Baníkem bude možná ještě důležitější.

Zápas jste dohrával se zraněním, když jste chvíli před koncem základní hrací doby při odkopu uklouzl. Co se vám stalo?

Přes měsíc jsem léčil natažený vaz v kotníku. Řešilo se ještě před zápasem, jestli mám jít chytat, nakonec jsme to riskli. I proto, že já sám chytat chtěl. Bylo naznačeno, že by to na mě mohlo vyjít. A já jsem mladej blázen, takže jsem tu rekonvalescenci trochu urychlil. Možná toho budu litovat, ale teď zpětně, když vím, jak ten zápas dopadl, jsem rád, že jsem mohl být připraven. Trochu se mi to ale vrátilo, nebylo to stoprocentně doléčené.

Nehrozí, že vás to bude v příštích dnech ve fotbale omezovat?

Možná chvilku strávím v posilovně místo hřiště. Když se ale dívám na počasí venku, tak mi to ani moc nevadí. Samozřejmě vtipkuji, raději bych byl zdravý, ale počasí fotbalu teď opravdu nepřeje.

Nemohlo k obnovení zranění přispět i to, že k němu došlo v pokutovém území, které bylo mnohem horší než to protilehlé, ve kterém jste chytal v prvním poločase?

Už když jsem šel na druhý poločas, tak mi brankář Slavie říkal, že je to katastrofa. Je ale pravda, že celou dobu je tato část hřiště ve stínu, navíc při špatném počasí tam ještě nedávno leželo deset centimetrů sněhu. Jenom projít v těchto místech je o zranění, natož na tom hrát fotbal.

Po svém letním příchodu do Hradce většinou chytáte za třetiligovou rezervu. Kdy jste se dozvěděl, že se postavíte do branky proti Slavii?

Právě kvůli tomu, že jsem byl nedávno zraněný, jsem se to dozvěděl poměrně pozdě. Čekalo se, jak na tom zdravotně budu, do zápasu se s tím ale jít dalo. Že budu chytat, jsem se dozvěděl tři dny před zápasem.

Co nervozita? Nový stadion, navíc téměř vyprodaný, zvučný soupeř…

Trochu byla, ale nijak zvlášť jsem ji nevnímal. Spíše jsem si užíval to, že chytám před vlastními fanoušky – v takovém zápase jsem vlastně měl premiéru. Výsledkově to sice úplně nevyšlo, ale kdyby nám někdo řekl, že se Slavií budeme hrát prakticky vyrovnaný zápas až do prodloužení, kde prohrajeme, tak bychom to asi brali. Po těch odmakaných sto dvaceti minutách ale vyřazení mrzí, kluci do toho dali všechno a je velká škoda, že jsme to nedotáhli do penalt. Tam už by to bylo vabank.

Hned ve čtvrté minutě jste si poradil s velmi nebezpečnou střelou slávisty Vlčka, pomohlo vám to do zápasu?

Každému brankáři pomůže, když je jeho první dotek s míčem povedený. Mě to do zápasu nastartovalo.

Za první tým Hradce jste zatím nastoupil jen dvakrát v poháru, jinak chytáte za třetiligovou rezervu. Co šance v lize?

Za béčko jsem chodil hrát proto, abych měl nějakou praxi. A tenhle zápas ligu už připomínal. Snad jsem nezklamal trenéry a třeba se v budoucnu poperu i o první ligový start.