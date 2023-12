Naštěstí pro nás ten míč nevyskočil, řekl Chytil. Sám litoval šancí: mohl být klid

Hradec dlouho odolával a vypadalo to, že by zápas mohl dotáhnout až do penaltového rozstřelu. Pak ho ale srazila chyba gólmana Adama Zadražila, kterému na nerovném terénu projel míč pod rukou.

Jak jste situaci ze střídačky viděl vy?

Zblízka jsem ho neviděl, ale míč se od země neodrazil, což brankář předpokládal. Terén se s postupem času zhoršoval, druhý poločas a pak v prodloužení hlavně v pokutových územích. Bohužel pro brankáře a pro nás bohudík ten míč po hlavičce Wallema opravdu nevyskočil.

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Začali jsme ho aktivně, prvních deset patnáct minut jsme byli lepší, měli jsme nějaké šance, bohužel jsme je ale neproměnili a gól nevstřelili. Pak se Hradec dostal do hry, hrozil z brejků a my jsme vyhazovali spoustu míčů. Druhý poločas jsme se zlepšili, měli jsme velký tlak, ale nedokázali jsme branku vstřelit. Zápas šel do prodloužení, tlak stále pokračoval, nakonec jsme gól dali, pak pečetili na 2:0. Postoupili jsme, ale těžký zápas pro nás.

Gól jste nemohli vstřelit dlouho, přitom jen vy sám jste měl hned několik dobrých střel a šancí. Která mrzí nejvíc?

Ta, při které jsem šel sám na branku. Chtěl jsem to vystřelit mezi nohy brankáře, bohužel mi míč skočil a brankáře jsem trefil. Mrzí mě to, mohl být dřív klid, takhle jsme se strachovali až do prodloužení.

Slávistický útočník Mojmír Chytil (vpravo) se snaží utéct hradecké obraně.

Byl to i fyzicky dost náročný zápas, pomohlo vám, že jste o víkendu kvůli sněhu ve Zlíně nehráli?

Úplně bych to neřekl, protože do Zlína jsme jeli. Trvalo to osm hodin, i když se asi tušilo, že se hrát nebude, ale bohužel bylo vyhodnoceno, že tam jet musíme. Osm hodin tam, čtyři zpátky, navíc předtím jsme byli v Tiraspolu. Takže bylo hodně cestování a tak úplně jsme si neodpočinuli.

Blíží se závěr podzimu, máte ho celý hodně nabitý, jak se na jeho konci cítíte?

Trenér hráče v sestavě rotuje, navíc mě nenapadá, že by byl v tuto chvíli někdo zraněný, takže jsme celkově v dobré kondici. Teď nás do konce podzimu pár zápasů ještě čeká, chceme vyhrát úplně všechny.