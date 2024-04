Tvrdík reaguje: Pokud nebudu mít Slavii co dát, s hrdostí odejdu. Ale týmu věřím

Možná je to jen výkřik do prázdna či snaha o uklidnění netrpělivých fanoušků. Možná něco víc. „Od týmu, který vyhrál skupinu Evropské ligy a dobrý fotbal zjevně umí, jsme čekali víc. Titul nyní nemáme ve svých rukou, ale soutěž ještě neskončila. Je stále o co hrát. I kdyby jen o čest a důvěru,“ uvedl slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.