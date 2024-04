PONEDĚLNÍK: Na centimetrech záleží, ale nemělo by! Zimův kiks nerozhodne

O víkendu Sparta uzavře základní část ligy v Olomouci, kde bude vyprodáno i díky sparťanům, kteří obsadí nejen severní tribunu. Kompaktní Sigma může obrat i druhého favorita, jistě se vydá ze všech sil stejně jako na Slavii, kde vymáčkla z minima naprosté maximum.

Jedna skvěle kopnutá standardní situace + jeden kiks Zimy = dva góly.

I když vlastně úplné maximum to nebylo, protože v Edenu mohla i vyhrát, kdyby VAR objevil kopačku slávistického kapitána Jana Bořila v ofsajdu, leč to se bez kalibrované čáry nedá s jistotou naznat, třebaže to na titěrný ofsajd před vyrovnávající brankou vypadalo. Centimetry hrají bohužel roli, ať se nám to líbí, nebo ne. Snad od příští sezony tyto domněnky s technologickou pomocí konečně odpadnou, i když určit přesný moment přihrávky na setinu zůstane i tak obtížné. Lépe by bylo centimetry zase tolik neřešit.

Výkon emotivního lídra Bořila stojí za vypíchnutí. Ať už byl v těsném ofsajdu, či nikoli, dal gól, jeden pomohl připravit a to ještě v úvodu nachystal dobrou pozici Jurečkovi. Akci skvělým krosem do lajny rozjel brankář Staněk, který je nohama lepší, než si leckdo myslí. V Plzni měl jiné úkoly. Ruce tentokrát příliš nepotřeboval, s góly těžko mohl něco dělat.

Chybují i dražší hráči

Největší kritika dopadá na obránce Zimu, který u dlouhého míče volil konstruktivní řešení, rychlou rozehrávku do strany než bezpečnější malou domů s brankářem. Nevyšel mu krok, zaškobrtl, natáhl se a pak vleže pozoroval, jak jeho bývalý spoluhráč z Olomouce Pavel Zifčák zvyšuje v úniku na 2:0. Stane se i dražším hráčům než za 100 milionů korun, jakkoli to vypadá komicky. Byť je investice do Zimy na české poměry rekordní, pořád se může vyplatit, počkejme třeba po Euru. V prvním poločase hrál velmi dobře, spouštěcí riskantní rozehrávkou založil nebezpečný útok, jenže slávisté vepředu šance zahazovali a to pak hrozí malér.

S patnácti góly nejlepší kanonýr ligy Václav Jurečka si výborně pod hrotem nacházel prostory, ovšem v koncovce sám selhal třikrát a selhali i parťáci Jurásek s Chytilem, kterým dvě velké příležitosti krásně nachystal. Jistě, nezarazí to jako škobrtnutí Zimy, který se navíc v beznaději ani nezvedal z trávníku, ovšem někde v prvním poločase Slavia ztratila body.

Pokorný si drží standard, Zifčák patří na hrot i s kily

I zcela volný Jakub Pokorný po znamenitě kopnuté standardce Pospíšila je podobná chyba jako u Zimy, totálně selhala komunikace a kvůli Bořilovi také ofsajdová linie Slavie. Pokorný zapsal čtvrtý gól v ročníku, konstruktivní stoper si říká o lepší nabídku, než která mu přišla z jihokorejského Kuang-čou, kam jej Sigma nepustila, ač Pokorný navrhl zájemci, aby mu snížil plat a navýšil přestupovou sumu. Nezahořkl a drží si vysoký standard.

Nezahořkl ani Pavel Zifčák, s nímž se v Olomouci už příliš nepočítalo, v zimě ho Sigma nevzala na soustředění a nabídla na výměnu za Davida Hufa Pardubicím, ale nedopadlo to, a tak se na Slavii vydal útočník i s pár kily navíc k životnímu úprku a první trefě v sezoně.

Byl odměněn za práci bez míče, ani napadání Zimy nevypustil. Střelec Lukáš Juliš byl nejspíš i rád, že v tomto běžeckém cvičení v Edenu upřednostnil trenér Jiří Saňák od začátku kolegu. Zifčák znovu potvrzuje, že pokud dostane příležitost na hrotu a nikoli z křídla, je většinou platný a musí se s ním počítat. Nevypadá zrovna atleticky, ale je takový typ, ani Wilfried Bony nebyl zprvu samý sval. Snad podobné momenty vybudí Zifčáka k ještě větší práci.

Saňák zvolil taktiku podobnou jako plzeňský trenér Miroslav Koubek na Fiorentinu. Blok byl hluboký, nakonec se to vyplatilo. Sigmákům pomohlo i vědomí, že nemohou spadnout do poslední skupiny, byli uvolněnější a ještě z prostřední skupiny zabojují o Evropu.

O tu svede lítý boj čtvrtý Baník s Mladou Boleslaví, která je jen o bod pozadu. Těžko sázet. Ostrava musí zlepšit defenzivu, je sice těžké čelit ofenzivní síle trojzubce Sparty Birmančevič (13 gólů) – Kuchta (10) – Haraslín (11), avšak chyby, jaké udělal zejména stoper Blažek, byly při porážce 3:4 na Letné kolosální. Baník se i za stavu 1:4 dokázal vrátit do hry, Ewerton na lajně pláchnul Vitíkovi o několik koňských délek a rozjel výtečnou gólovou akci. Postupem do mistrovské skupiny se trenéru Pavlu Hapalovi aktivovala opce v Ostravě na prodloužení smlouvy, ale to ještě nemusí tolik znamenat. Zvlášť když volný bude Martin Svědík, strůjce slováckého přízraku, jenž v nejmenším ligovém městě odvedl ze šest let skvostnou práci.

Trenérské rošády. Nástupce Svědíka musí dostat čas, hodně času

Za sebe doporučil Václava Jílka, ale ať bude v Uherském Hradišti kdokoli, čeká jej šichta a bez trpělivosti od vedení to nepůjde. Slovácko potřebuje přestavět vyzrálý kádr, okysličit kabinu, leč finanční možnosti jsou osekané.

Svědík byl variantou i pro Plzeň, těžko si však představit, že Miroslav Koubek půjde na penzi, to by byla škoda.

Trenérská rošáda započne. Luboše Kozla má v Liberci nahradit Radoslav Kováč, toho teď ovšem nejvíc zajímá, jak zachránit v lize Pardubice, hotovo zdaleka nemá. Kozla může být fanouškům Slovanu i líto, odvedl s mladým týmem dobrou práci. To je však život, nový majitel si dosadí nové lidi. Nic osobního. Díky, nazdar.

Jedinou porážku na jaře okusil Hradec Králové na Spartě (1:2). Z Liberce si mohl odvést více než bod, jenže hroťák Daniel Vašulín měl smůlu. Trefil tyč a v největší šanci jej na čáře napálil do nohy spoluhráč Václav Pilař. Votroci nemají záchranářské starosti, trenér David Horejš, který nahradil nemocného Václava Kotala, může být nadmíru spokojený.

Jablonecký kouč Radoslav Látal spokojený být nemůže vůbec s tím, jak jeho tým nakládá s hrou v početní výhodě. V Olomouci po hodinové přesilovce a mizerném výkonu prohrál 0:1, se Zlínem doma více než padesát minut v přesile stačilo na bezbrankovou plichtu.

Bitva na konci tabulky o černého Petra nabízí pořádné drama. Kdo je nejslabší? Karvinou sráží hloupé penalty, inkasovala z nich už osmou branku. České Budějovice uhrály cenný bod v Teplicích i díky penaltě. Trenér sklářů Zdenko Frťala sáhl kurážně k dvojímu střídání během první půle a ještě do odchodu do kabin to přineslo obrat ve skóre. Krásným úprkem z vlastní poloviny se blýskl útočník Daniel Fila, který si sólo akci nechtěl pokazit přihrávkou do prázdné branky spoluhráči a vyšlo to parádně, i když to jsou chvíle, kdy přihrávku očekáváte.

Být sobec není pokaždé na škodu. U útočníka to platí obzvlášť. V jedenadvaceti letech dal devátý gól v ročníku. A Teplice jsou v klidu ve střední skupině.

Pěkné ponedělí.