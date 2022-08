Štítek Made in China zřejmě zmizí z dalších produktů Applu. Je to trend

Podle serveru Nikkei Asia testuje Apple přesunutí výroby hodinek Watch a notebooků MacBook do Vietnamu. Výroba by stejně jako v Číně neprobíhala ve vlastní režii, výrobní kapacity mají ve Vietnamu tradiční partneři Applu Luxshare a Foxconn. Zatím poběží testovací provoz. V plánu je pak i přesun výroby reproduktorů HomePod.

To však neznamená, že by se produkty Applu už ve Vietnamu nevyráběly. Tamní továrny partnerů produkují iPady a sluchátka AirPods. Přesun výroby tabletů do Vietnamu zesílil po jarních covidových uzávěrách v Číně. Výrobu v tomto případě zajišťuje čínská společnost BYD. Mimochodem, i Luxshare je čínská společnost, naopak Foxconn má sídlo na Tchaj-wanu.

Stěhování výroby z Číny je trend několika posledních let. Firmy se snaží diverzifikovat rizika a jdou za nižšími náklady. V případě Indie pak hrají roli i daňové záležitosti a trochu i politika. Právě Indie je dnes po Vietnamu druhou nejoblíbenější destinací, kde se vyrábějí smartphony. Jde až o sto milionů přístrojů ročně. Ve Vietnamu pak produkce atakuje hranici 300 milionů kusů.

S ohledem na to, že celoroční produkce smartphonů se pohybuje okolo 1,4 miliardy, tak stále se většina přístrojů vyrábí v Číně, ale analytici odhadují, že do pěti let to může být už jen polovina.

A nejde jen o nečínské značky, které stěhují výrobu z Číny. Ve Vietnamu začíná vyrábět Xiaomi a mimo Čínu vyrábí i Oppo, Vivo, Realme nebo Motorola. Ta má velký závod v Brazílii, ze kterého obsluhuje část amerického trhu. Výrobní závody mají značky i v Malajsii, Thajsku a nebo v Turecku. Většinou jsou to však menší továrny, které obsluhují lokální trhy. To se však může změnit.

Čína je totiž už drahá. Za posledních patnáct let vyrostly především personální náklady, které jsou u kvalifikovaných pozic často vyšší než v Evropě. Výhodu je samozřejmě perfektní výrobní infrastruktura, kvalifikovaný personál a blízkost dodavatelského řetězce. Nevýhody ukázala pandemie koronaviru, se kterou čínská vláda bojuje velmi přísně. A právě striktní lockdowny výrobě nesvědčí.

Z velkých značek vsadil na Vietnam především Samsung. Ten tam aktuálně vyrábí zhruba 60 procent své produkce, což loni mohlo znamenat zhruba 165 milionů smartphonů se štítkem Made in Vietnam. Naopak v Číně už Samsung výrobní závody na smartphony nemá.