Nové skládačky a prsten Samsungu: dříve a úplně jinde. Důvod je jasný

Samsung v poslední době stále víc přesouvá premiéry svých klíčových modelů dopředu. Platí to pro akce Unpacked, tedy pro modely řady S v zimě a pro skládačky řady Z v létě. V případě zimních akcí se postupně posunul z únorových termínů na polovinu ledna a u letních doposud ze srpnových termínů na červenec.

Loňskou premiéru modelů Z Flip 5 a Z Fold 5 uskutečnil Samsung netradičně v Koreji a to 26. července místo obvyklého srpnového termínu v prvním, či druhém týdnu tohoto měsíce. Následující letní Unpacked 2024 bude ještě dřív. Mnoho zdrojů se shoduje na termínu 10. července, což je prakticky o měsíc dřív, než tomu bývalo v minulých letech s loňskou výjimkou.

Samsung pro to má tentokrát jeden velmi důležitý důvod, loňské datum by totiž použít nemohl, to už by bylo pozdě. Ve stejný den, tedy 26. července letošního roku totiž začínají letní olympijské hry a Samsung je jedním z jejich tradičních sponzorů.

A je logické, že nové stylové modely by Samsung už chce mít na olympiádě. Při premiéře 10. července je do zahájení olympiády stihne začít prodávat, takže nový termín dává z tohoto pohledu smysl. A smysl dává i přesunutí místa konání akce Unpacked. Nebude to jako loni Soul, ani jako dříve New York, ale bude to Paříž, tedy právě místo konání her pod pěti kruhy.

Samozřejmě je nutné brát uvedené informace s určitou rezervou, termín se ještě může drobně změnit, ale v principu by to tak mělo být. Na akci Samsung ukáže nové skládačky Z Fold 6 a Z Flip 6, u té první se spekuluje i o variantě Ultra či Ultimate a naopak u véčka by Samsung mohl ukázat plnotučnou verzi a levnější alternativu.

Další pařížskou novinkou by měl být chytrý prsten Galaxy Ring, který Samsung poprvé oznámil, ale jen velmi letmo, na premiéře modelů řady S letos v lednu v San Jose a následně ho za sklem vystavil na veletrhu MWC v Barceloně na konci února. Vzhled tedy už známe, ale technické parametry nikoliv.