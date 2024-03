Chytrému prstenu Samsung hodně věří. Na start bude mít připravené zásoby

Po úniku informací o termínu premiéry nových skládaček Z Flip 6, Z Fold 6 a chytrého prstenu Galaxy Ring přichází další informace k prstenu. Jihokorejský, obvykle velmi dobře informovaný server The Elec uvádí, že Samsung si s prstenem věří a že pro start prodeje bude mít připravené solidní zásoby.

Hned na startu vrhne do prodeje čtyři sta tisíc kusů chytrého prstenu a podle The Elec může výrobu dynamicky výrazně zvýšit. Součástková základna je totiž v případě prstenu bezproblémová. Na první pohled se uvedené množství nemusí zdát být významné. A v porovnání s mobily určitě není – klíčové modely Samsungu se prodávají v milionech kusů. Ale v případě nového produktu je to docela slušné množství.

Chytré prsteny jsou totiž stále docela mladý typ zařízení. Na trhu jich je sice několik, ale vždy od menších firem nebo startupů. Trhu dominuje Oura Ring, jehož prodeje měly do současnosti přesáhnout milion kusů. A právě v porovnání s Ourou Ring budou počáteční zásoby Samsungu docela velké.

Samsung bude mít výhodu, že bude první velkou značkou, která se do chytrých prstenů pouští. Ale musí spěchat, protože po oficiálním odhalení existence Galaxy Ringu v lednu letošního roku už přímo či nepřímo oznámilo hned několik čínských výrobců smartphonů, že takový produkt také připravují.

Chytrý prsten je senzorem, který pro mobilní aplikaci sleduje tělesné funkce uživatele. V podstatě dělá to samé, co umí chytré náramky či hodinky. Měl by však mít výhodu v přesnějších výsledcích, protože prsten z logiky použití sedí na těle lépe než hodinky. Na druhou stranu to znamená, že výrobce musí mít v nabídce hodně velikostí prstenů.

Samsung toto prozradil na veletrhu MWC, kde vystavil tři barevné varianty, každou pak v devíti velikostech. Ale nic dalšího veřejně známo není. Server The Elec uvádí, že minimálně zpočátku nebude prsten fungovat jako zdravotnické zařízení, protože vyřízení certifikací především v Koreji a USA bude trvat i rok. To prsten poněkud znevýhodní oproti některým chytrým hodinkám, které již certifikaci mají.

Do budoucna by se však chytré prsteny se zdravotní certifikací mohly těšit velké popularitě, do určité míry by je mohly v některých zemích nabízet i zdravotní pojišťovny. Což by mohlo celý segment výrazně zpopularizovat. Hodně však bude záležet na ceně, která zřejmě zpočátku nebude nízká. Konkurenční prsteny stojí okolo deseti tisíc korun. A Samsung asi zásadně levnější nebude.