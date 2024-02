Víme dvě zásadní informace o novém prstenu Samsungu. Už jsme ho viděli

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Samsung na svém stánku na veletrhu MWC vystavuje očekávaný chytrý prsten Galaxy Ring. Je to nová kategorie zařízení, do které se Samsung pouští. A podle všeho se do ní chce pustit naplno, nabídne totiž celou řadu verzí tak, aby si svůj ideální prsten vybral opravdu každý.