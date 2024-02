Samsung asi chystá další velkou věc, aby dohnal Apple. Souvisí to s prstenem

Na lednové premiéře nové řady S24 Samsung letmo zmínil, že pracuje na chytrém prstenu. Jenže vedle promítnutých vizualizací prozradil jen jméno Galaxy Ring. Což je asi ta nejméně překvapivá věc, takové jméno muselo napadnout každého. Neznáme technické specifikace, Samsung neprozradil a ani nenaznačil, kdy by mohla být premiéra, prostě neudal žádné detaily.

To se změnilo nedávno, kdy se na síti LinkedIn pochlubil Daniel Seung, že v druhé polovině roku Samsung představí nový produkt kategorie nositelné elektroniky se zaměřením na zdraví a wellness. Daniel Seung je globálním šéfem B2B divize nositelné elektroniky, takže je jistě dobře informovaný. Zmínce na Linkedinu si všimli na webu SamMobile, ale nyní tam už není.

Nutno přiznat, že Seung nebyl konkrétní a prsten nezmínil, ale je nanejvýš pravděpodobné, že měl na mysli právě tento produkt. Protože právě chytrý prsten je zaměřený na sledování zdraví uživatele a také dohlíží na spánek nebo stres. Alespoň právě to umí na trhu dostupné chytré prsteny, které k zobrazení měření potřebují samozřejmě smartphone.

Termín uvedení ve druhé polovině roku je velmi široký, ale logicky se nabízí premiéra nových skládaček, tedy letní akce Unpacked. Dříve probíhala v první polovině srpna, loni ji však Samsung udělal dříve, už na konci července. A s ohledem na to, jak posunul dopředu oproti minulosti i letošní premiéru S24, lze očekávat právě červencový termín.

Jenže jak upozorňuje web Sam Mobile, Samsung připravuje ještě jednu velmi zajímavou věc, která by mohla prsten využívat. Podle webu by ještě letos měl Samsung představit AR/VR náhlavní soupravu, tedy přímého konkurenta brýlím Apple Vision Pro. Chytrý prsten by s touto soupravou mohl spolupracovat jako senzor pro sledování pohybů ruky. Pak by se nabízelo, že by obě zařízení Samsung představil na samostatné akci.

V případě brýlí bude Samsung Apple dohánět, ten už v USA brýle Vision Pro začal prodávat. Ale prsten Apple nemá a zatím nejsou informace, že by na něčem takovém pracoval. Pro běžného zákazníka bude prsten daleko dostupnější produkt, cenu lze odhadovat v řádu vyšších jednotek tisíc korun. Naopak brýle Apple prodává v přepočtu za téměř 100 000 korun včetně daně. Což z nich rozhodně produkt pro běžné zákazníky nedělá. Přesto se Applu prodeje daří, brýle si zakoupily již stovky tosíc zákazníků.