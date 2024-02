Smartphone vydrží na příjmu 94 dnů. Na jedno nabití se upovídáte k smrti

Nový smartphone Energizer s podivným označením Hard Case P28K se veze na trendu pancéřovaných telefonů s extrémní výdrží baterie. Na veletrhu MWC je podobných k vidění docela hodně, ale rekordmanem je právě tento model.

Baterie telefonu totiž má neuvěřitelnou kapacitu 28 000 mAh, což je rekord. Doposud měly rekordmani kapacitu článku od 22 do 24 000 mAh.

Výrobce slibuje téměř neuvěřitelnou výdrž baterie. V pohotostním režimu to je přes 2 250 hodin a hovorový čas je 122 hodin. To znamená, že na jedno nabití vydrží telefon zapnutý 94 dnů. Samozřejmě při používání půjde výdrž dolů, ale umíme si představit, že dřív než za 10 dnů při běžném používání nebude třeba nabíjet.

Daně za tak extrémní výdrž jsou dvě. Ta první souvisí jen s podporou LTE sítí, nové 5G Energizer nepodporuje. Ta druhá pak souvisí s rozměry a hmotností.

Nepředstavujte si zvětšený opancéřovaný přístroj, Hard Case P28K je vyloženě obrovská věc. Tloušťka přístroje je 27,8 mm a hmotnost pak 570 gramů.

V praxi je tak telefon trojnásobně tlustý než dnešní běžný smartphone a vlastně i trojnásobně těžký. Do kapsy to není, na běžné nošení už vůbec. Ale pro určitá průmyslová použití by to smysl mohlo dávat.

Na první pohled by se mohlo zdát, že nabíjení bude hodně zdlouhavé, ale podle výrobce by to nemělo zabrat víc než hodinu a půl. K dispozici je totiž rychlonabíjení.

Výbava není nikterak výjimečná, vlastně odpovídá levnějším pancéřovaným telefonům. Displej má úhlopříčku 6,78 palce s FHD+ rozlišením.

Telefon pohání čip Mediatek MediaTek MT6789, alias Helio G99. To je nejsilnější LTE procesor značky. Operační paměť má 8 GB, uživatelská 256 GB.

Odolnost je špičková, telefon zvládá prach a vodu podle normy IP69, což je velmi nadprůměrné, pády pak v armádním standardu.

Vzadu má telefon tři snímače fotoaparátu. Hlavní má rozlišení 60 Mpix, širokoúhlý 8 Mpix a třetí pro hloubku ostrosti má 8Mpix snímač.

Telefon nese slavnou značku baterií Energizer, tak se však výrobou mobilů nezabývá. S licencovanou značkou za telefonem stojí francouzský Avenir Telecom.

Přístroj se bude prodávat od podzimu a cena je nastavená víc než rozumně, přístroj by měl stát 249 euro, tedy asi 6 300 korun. Poměr ceny a hmotnosti přístroje pak bude těžko překonatelný.