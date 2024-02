Xiaomi ukázalo smartphonové lahůdky pro nadšence do focení, obě míří do Česka

Xiaomi na světové premiéře v Barceloně konečně ukázalo světu špičkovou sérii 14, a to včetně úplně nového modelu 14 Ultra.

Čínský trh měl jako obvykle přednost, tam se novinky začaly prodávat už koncem loňského roku, my jsme si na ně museli tedy chvíli počkat. To však stálo za to, jelikož vůbec nejlepší model z této série, Xiaomi 14 Ultra, byl i v Číně odhalen teprve před pár dny. Oproti domácímu trhu tedy už nebude potřeba čekat tak dlouho.

Začněme každopádně modelem Xiaomi 14, který bude i v Česku tvořit základ nabídky. „Základ“ je však dost nadsazené označení, neboť tento model je pořád prémiovým mobilem každým coulem. Je to zároveň docela kompaktní přístroj, úhlopříčka displeje je 6,36 palce. Je to výborný OLED panel s 1,5K rozlišením (1 200 × 2 670 pixelů), maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 3 000 nitů.

Po stránce výkonu se žádných zásadních kompromisů nemusíte bát. Výkon zajišťuje nejnovější výkonný čip Snapdragon 8 Gen 3. Operační paměť v případě modelů určených pro český trh má kapacitu 12 GB, na výběr pak budete mít mezi 256 a 512 GB prostoru pro data. Paměťové karty jsou však už dávno minulostí.

Telefon je rovněž odolný, splňuje normu IP68, tedy utěsnění proti prachu a ponoření do vody. Jeho baterie má kapacitu 4 610 mAh. Po drátu lze nabíjet výkonem až 90 W, bezdrátově pak 50 W. Rychle to tedy půjde oběma způsoby. Reproduktory jsou stereofonní a telefon podporuje wi-fi 7 a bluetooth 5.4.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 je každopádně další ukázkou, jak Xiaomi funguje spolupráce s legendární značkou fotoaparátů Leica. Na zádech najdete trojici senzorů a všechny mají skvělé parametry. Hlavní snímač má skvělou světelnost f/1.6, objektiv Leica Summilux a rozlišení snímače 50 Mpix. Samozřejmostí je optická stabilizace. Stejné rozlišení má i širokoúhlý snímač (úhel záběru je 115 stupňů). Teleobjektiv má rozlišení snímače 32 Mpix a 3,2násobné optické přiblížení. I jemu nechybí optická stabilizace.

Okrajově zmíníme také vyšší model Xiaomi 14 Pro, o kterém však firma na evropské premiéře nemluvila, zůstává tedy nadále pouze v Číně. Ten přináší vylepšení některých už tak výborných parametrů základního modelu. Je jednak větší (záda má lehce zaoblena) a displej má úhlopříčku 6,73 palce. Tentokrát s 2K rozlišením (1 440 × 3 200 pixelů) a také špičkovým jasem 3 000 nitů. Drobná novinka je pak to, že displej chrání tvrzené sklo vlastní výroby (Xiaomi Shield Glass).

Hardwarová sestava co se výkonu týče je stejná jako u menšího sourozence, změny najdete především u fotoaparátů na zádech. Hlavní snímač má v tomto případě stejné rozlišení 50 Mpix, ovšem objektiv nabídne variabilní clonu v rozsahu f/1,42 až f/4,0. Teleobjektiv má pak rozlišení 40 nebo 50 Mpix – záleží na režimu, opět je opticky stabilizovaný a nabídne 3,2násobné optické přiblížení.

Vzhledem k většímu tělu je zde logicky také větší baterie, ta má kapacitu 4 880 mAh a maximální nabíjecí výkon po drátu se zvedl na 120 W, bezdrátově pak opět 50 W. Nicméně připomínáme, že 120W nabíjení už podporují i vybrané modely střední třídy od Xiaomi.

Pro v Evropě nebude, místo toho přijde Ultra

U modelu Xiaomi 14 Pro je důležité zmínit, že se ho český zákazník vůbec nedočká, stejně jako nikdo jiný v Evropě. Na evropském trhu bude zcela chybět, je to změna oproti předchozím ročníkům, kdy jsme v Evropě vždy vítali základní a Pro model. Letos to má jasný důvod: je třeba udělat místo nově představené špičce, Xiaomi 14 Ultra. Pokud jste si totiž mysleli, že už nic lepšího než varianta Pro nejde vymyslet, jste na omylu. Xiaomi posunulo laťku špičkového smartphonu zase o něco výše.

Část parametrů nicméně shodná s variantou Pro je, ono zase nešlo vylepšovat dál úplně všechno. Displeje jsou stejné, odolnost také, v srdci telefonu je rovněž stejný čip. Po designové stránce telefon však zmohutněl, a to především díky velkému kruhovému modulu pro zadní fotoaparáty. Telefon je vyroben z pevnějšího hliníku a na zádech najdete prémiovou veganskou kůži.

Xiaomi 14 Ultra

Co se právě zadních fotoaparátů týče, nabízí model Ultra hned několik změn oproti sourozencům. Hlavní senzor si zachoval 50Mpix rozlišení a rovněž nabídne variabilní clonu, tentokrát v rozpětí f/1,6 až f/4,0. Telefoto senzor si polepšil na světelnosti (f/1,8), a širokoúhlý objektiv zase zvedl úhel záběru na 122 stupňů. A pak tu máme dvě novinky. Jedna je pomocná kamerka pro ostření a druhá pak periskopický zoom objektiv s pětinásobným optickým zoomem, optickou stabilizací a rozlišením 50 Mpix (f/2,5).

Sestava zadních snímačů je zkrátka působivá a mobil se jistě zařadí mezi přední fotomobily na trhu. K tomu pak navíc ještě přidává větší kapacitu akumulátoru (5 000 mAh). Nabíjecí výkon kabelem se sice vrátil na 90 W jako v případě základního kompaktního modelu, ovšem bezdrátové nabíjení je nyní 80W, takže i bez kabelu můžete nabíjet skutečně extrémně rychle. Všem třem telefonům pak nechybí ani 10W reverzní nabíjení.

Dalším společným pojítkem je pak nový systém HyperOS, respektive jeho grafické prostředí. Základ je pořád na Androidu 14. O této softwarové novince u Xiaomi se více dozvíte zde:

Oba telefony se začnou prodávat na českém trhu 18. března. Xiaomi 14 bude dostupný v černé, bílé a zelené barvě. Xiaomi 14 Ultra pak v černé a bílé. Ceny jsou pro jednotlivé varianty následující:

Xiaomi 14 12/256 GB – 21 999 korun

Xiaomi 14 12/512 GB – 24 499 korun

Xiaomi 14 Ultra 16/512 GB – 34 999 korun

V období od 26. února do 18. března bude stát model Xiaomi 14 ve variantě 12/512 GB za cenu varianty s menším úložištěm, tedy jej dostanete se slevou 2 500 korun. Za recenzi smartphonu zaslanou prodejci pak bude možné získat chytrý náramek Xiaomi Smart Band 8 Pro nebo sluchátka Redmi Buds 5 Pro zdarma.

Ve stejném období bude předprodejová akce i na model Xiaomi 14 Ultra, ke kterému dostanete jako dárek fotografickou sadu, která k telefonu navíc nabídne dvoustupňovou spoušť, páčku zoomu, přizpůsobitelné tlačítko pro nahrávání videa a ovládací kolečko. Funguje také jako externí nabíjecí baterie, která poskytuje výdrž 1500 mAh. Za recenzi zaslanou prodejci pak můžete dostat 80W bezdrátovou nabíječku zdarma.