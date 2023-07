Nosí ho i premiér. Co je tak zajímavého na chytrých prstenech?

Ultrahuman Ring Air

Možná jste v uplynulých dnech zaznamenali zprávu, že premiér Petr Fiala nosí speciální tmavý prsten, který není pouze na okrasu. Chytré prsteny přitom nejsou úplnou novinkou na trhu, ovšem vzhledem ke složitosti konstrukce čidel v takto malém těle ještě nejsou příliš rozšířené. A to především proto, že si musíte poměrně hodně připlatit, aby něco pořádného takový chytrý prsten uměl. Pro mainstreamového zákazníka je stále výhodnější koupit si levný chytrý náramek, který toho bude pravděpodobně umět více.

Výhoda chytrého prstenu je přitom poměrně jasná: je to věc, která vás vůbec nemusí rozptylovat. Zatímco takový chytrý náramek nebo chytré hodinky pořád primárně slouží k alespoň minimální interakci (ukazatel času, čtení notifikací, přepínání hudby v mobilu), chytrý prsten prostě jen nasadíte a můžete na něj po dobu výdrže baterie vlastně zapomenout. Interakce probíhá pouze prostřednictvím smartphonu, kde můžete kontrolovat sebraná data.

Mnoha lidem navíc vadí mít náramek nebo hodinky neustále na ruce a mohou si takové zařízení třeba brát třeba pouze ve chvíli, když jdou ven (na cvičení, do práce), a naopak doma a hlavně na spaní jej mít na ruce nechtějí. U prstenu, který má kontrolovat vaše zdraví opravdu nepřetržitě, je zvykání si na jeho nošení daleko přirozenější a opravdu jej tak musíte sundavat pouze v případě, že je potřeba jej nabít.

Situace na trhu chytrých prstenů se překvapivě od toho s běžnými chytrými zařízeními, jako jsou zmíněné náramky, hodinky či smartphony, poměrně dost liší. Existují sice informace, že patenty na vlastní chytré prsteny podaly světoznámé značky jako Samsung či Apple, ovšem aktuálně nikdo z nich s konkrétním plánem na takové zařízení nepřišel. Trh nyní pokrývají zcela odlišní výrobci, než které znáte z obchodů, kde si třeba vybíráte nový mobil.

A co vlastně takový chytrý prsten dělá? Primárně prakticky to samé co chytré náramky, s jistými limity. Chytré prsteny jsou většinou vybaveny stejnými (byť samozřejmě kompaktnějšími) senzory pro měření srdečního tepu, okysličení krve, kvality spánku nebo i třeba teploty těla. Vedle toho pak existují i modely s NFC štítky, kterými můžete v obchodě nahradit platební kartu.