Šéf Rohlíku si šťouchl do poplatků konkurence. Přitom podobné účtuje taky

Ja jsem vzdycky myslel, ze v e-commerce servisni poplatek = poplatek za doruceni (anzto doruceni je ten servis). @foodora_cz i @wolt_cz ted uctuji fee navic. Vite nekdo za co to je? A nevadi vam to platit? Ptam se pro kamarady co take maji e-commerce firmy :-)) https://t.co/g35UAaXoSa