Dovolená v cizině se letos prodraží zhruba o pět procent. Na vině je koruna

Například čtyřčlenná rodina, která každé léto v červenci jezdí do Chorvatska, kde se platí eurem, dala minulý rok za dovolenou dva tisíce eur, v přepočtu 47 tisíc korun bez poplatků za směnu. Kurz eura byl tehdy 23,5 koruny. Pokud si letos eura na dovolenou proměnila s aktuálním kurzem 24,7 koruny, bude muset ve směnárně za stejnou částku jako loni nechat 49 400 korun, tedy o celých 2 400 korun více než před rokem, spočítala analýza Portu.

V příkladu přitom není započtena inflace. „Pokud by se tedy ceny v letním letovisku proti loňsku nezměnily, prodraží se modelová dovolená pro čtyři osoby do Chorvatska o 5,1 procenta. Stejnému zdražení budou kvůli slabší koruně Češi čelit i v dalších zemích, kde se platí eurem,“ doplňuje Lukáš Raška, analytik Portu.

Odlišná bude situace při návštěvě Turecka. Zatímco před rokem Češi za jednu koruny dostali přibližně 0,9 turecké liry, nyní je to už 1,42 liry. Koruna tak proti turecké měně výrazně posílila. Podobné je to i s egyptskou měnou. Za korunu před rokem Češi dostali 1,4 egyptské liry, v současnosti by získali 2,05 liry.

Chorvatsko stále vede

Nejčastější dovolenkové destinace Čechů se ale v posledních letech příliš nemění. V roce 2023 vycestovali na delší cesty nejčastěji do zmíněného Chorvatska, na druhém místě následovalo Slovensko, na třetím pak Itálie. Na dalších místech skončily postupně Řecko, Egypt, Španělsko a Turecko.

Přesto došlo k určitému vývoji, když počty cest do Chorvatska a Egypta meziročně klesly, v ostatních zemích ale naopak vzrostly. Nejvýraznější nárůst byl patrný u delších cest do Itálie, kde se platí právě eurem.

Další náklady mohou Čechů na dovolené přinést nejrůznější poplatky při výběru či platbě kartou nebo nevýhodný kurz. „Například při placení v restauraci bych si dával pozor na takzvanou dynamickou konverzi měny (DCC). Při ní obchodník nabídne přepočet částky na české koruny přímo při platbě. Tento kurz ale bývá zpravidla ještě horší než ten u vaší banky a je vždy lepší ho odmítnout a odkliknout platbu v místní měně,“ upozorňuje Matěj Novák, šéf české mezinárodní platební společnosti EasyChange.

Doporučuje také, aby si lidé před cestou založili eurový účet u své banky. „Proces je jednoduchý a rychlý, není potřeba žádná registrace ani zadávání osobních údajů,“ vysvětluje dále.

Lépe zatím nebude

Česká měna oslabovala mimo jiné kvůli odeznívání inflace. S ním totiž přišlo očekávání, že Česká národní banka začne úroky, jimiž se inflaci snaží tlumit, snižovat. K tomu od prosince minulého roku skutečně začalo docházet. S nižšími sazbami už pak koruna nebyla tak výhodná pro investory, kteří se začali dívat po jiných měnách – a česká měna začala slábnout.

Vliv mělo i ospalé tuzemské hospodářství. „V neposlední řadě stojí za oslabením domácí měny vůči euru i dolaru také nižší výkonnost české ekonomiky. Lépe pro českou korunu v dohledné době nebude,“ dodává analytik investiční platformy XTB, Tomáš Cverna.

Do konce letošního roku by podle Cverny koruna vůči euru neměla posílit pod úroveň 24,50 koruny za jedno euro. „Pro domácí měnu bude rozhodující tempo snižování úrokových sazeb u nás i v eurozóně, kde o sazbách rozhoduje ECB. Do konce roku by se ECB i ČNB měly svou hlavní úrokovou sazbou dostat ke čtyřem procentům. Pomyslná výhoda, která byla na straně koruny v podobě vyšších sazeb odezní a tuzemská měna bude mít důvod spíše oslabovat,“ vysvětluje.

Hlavní ekonom z investiční společnosti Cyrrus pak připomněl, že korunu loni posilovala také ČNB, která udržovala v platnosti režim devizových intervencí. To znamená, že centrální bankéři veřejně deklarovali, že jsou ochotní v případě oslabení koruny začít prodávat své devizové rezervy a tím korunu posilovat. „V létě ovšem tento režim definitivně ukončila a vzhledem k její komunikaci i inflačním statistikám začalo být zřejmé, že příští pohyb úrokových sazeb bude směrem dolů, k čemuž nakonec také došlo. Celý náš region, v čele s Německem, navíc trpí strukturálními problémy, ze kterých se není s to se vymanit,“ shrnuje Hradil.

Podle něj už ale koruna je definitivně z nejhoršího venku. Mezi trhem a Českou národní bankou došlo po delší době ke shodě nad budoucím vývoji výše úrokových sazeb a negativní překvapení z tohoto směru tak spíše nehrozí. „Podobně i na nevalnou kondici české ekonomiky si trh již navykl a podle posledních dat z tuzemska i z Evropy je nyní konečně na pořadu dne toužebně vyhlížené oživení,“ vysvětlil.

„Naproti tomu Spojené státy, které doposud vykazovaly nevídanou ekonomickou houževnatost, pravděpodobně přece jen zpomalují, což s sebou přinese pokles tamních úrokových sazeb i atraktivity dolaru,“ dodává ekonom.

Koruna si tak podle něj ve zbytku roku pravděpodobně udrží pozice pod hladinou 25 korun za euro. „Pokud nedojde k dalším překvapením, mohla by v jeho závěru zaútočit i na metu 24,50 koruny za euro,“ shrnuje.