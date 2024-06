S golfem můžete začít v jakémkoli věku, říká šéf turnaje Lázně Bohdaneč Open

Loňský ročník turnaje vyhrál s výkonem 65 ran Aleš Kořínek, dorazí i letos?

Jistě. Zúčastní se kompletní top šestka z loňského roku. Ale Aleš to bude mít při cestě za obhajobou těžké. Opět bude kandidátem na vítězství, ale myslím, že letos si to o triumf rozdá Filip Mrůzek a Honza Cafourek.

Kolik si vítěz vydělá?

50 tisíc korun, což si myslím, že není vůbec špatné vzhledem k tomu, že turnaj je jednokolový. V pátek hrají zvlášť profesionálové a amatéři, v sobotu je texas scramble, kdy si to rozdají všichni dohromady. Nově jsme navýšili prize money. Loni bylo 150 tisíc korun, letos 175 tisíc. Každým rokem se snažíme akci posunout, zvednout úroveň hřiště i servis pro návštěvníky a hráče.

Jak se vám je daří nalákat?

Máme štěstí, že hřiště v Lázních Bohdaneč je velmi kvalitní, což je pro hráče hlavní tahák. Navíc v krásném prostření poblíž přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Není divu, že si to tady pochvaloval i Francouz Julien Brun, který nyní hraje European Tour.

Jaké máte s turnajem další plány?

Do budoucna bych si přál, aby se podobal Masters, a aby se tu hrálo mistrovství republiky. No a pak k nám zkusím pozvat Tigera Woodse! To je samozřejmě nadsázka, ale rád bych, aby když se řekne Lázně Bohdaneč Open, tak aby si každý golfista řekl: Super turnaj, který není jen o golfu.

Robert Schovánek (v černém) na turnaji Lázně Bohdaneč Open

Letos vystoupí skupina Queenie. Proč jste se vlastně rozhodli spojit golf s kulturou?

Chceme přilákat i lidi, kteří golfu úplně neholdují, ale chtějí se pobavit jinak. A možná si náš sport nakonec oblíbí. Po zakoupení vstupenky, třeba na Ticketportalu, si můžou u nás golf bezplatně vyzkoušet. Ne hned, klidně za měsíc, za půl roku. Jen ať se golfu věnuje víc a víc lidí, to je hlavní motto našeho turnaje. A ať se baví. Proto jsme pozvali Queenie, nejlepší tribute skupinu v Česku a jednu z nejlepších na světě. V pátek večer přiletíme spolu s Michaelem Kluchem, frontmanem skupiny, helikoptérou. A po koncertě vše zakončíme ohňostrojem. Takže asi chápete, že teď jsem v jednom kole a hlavně telefonuju. Už ani nehraju, ani netrénuju své klienty.

Za jak dlouho byste mě dokázal naučit golf?

Na zelenou kartu, tedy jakési osvědčení o způsobilosti ke hře, stačí odhadem 15 lekcí. Je to jako když si děláte řidičák. Trocha teorie, trocha praxe a jde to. A pokud se chcete zlepšovat, musíte pracovat i na své psychice. Emoce ke golfu patří, ale snažím se lidem vysvětlit, že házet naštvaně holí se úplně nehodí. V amatérském golfu jde o nezdvořilost, v profi golfu se za to dokonce platí. Radši nebudu říkat, kolik jsem dal za pokuty. (usmívá se)

Mimochodem, v jaké kondici je český golf?

Holkám to jde výborně, vybojovaly si hned dvě místa na olympiádě v Paříži. S kluky je to horší, konkurence je obrovská. Ale vyhlídky jsou nadějné. Věřím, že naše jednička Jirka Zuska má to nejlepší před sebou. V zámoří hraje Petr Hrubý, který je posledním rokem na University of Washington v Seattlu, získal univerzitní titul. Pokoušel se o start na letošním US Open, což mu bohužel nevyšlo. No a vůbec největším talentem je podle mě Louis Klein. Teprve čtrnáctiletý kluk, který si na greenu počíná jak mazák.

Pořád máte pocit, že lidé vnímají golf jako sport pro bohaté? Nebo se pohled mění?

Mění, ale hodně pomalu. Tohle říkají lidé, kteří náš sport nikdy nezkusili. Zjistíte, že to není drahá záležitost. Hole si můžete pořídit za 100 tisíc i 10 tisíc. Můžete hrát ve velkých resortech, která mají zvuk, nebo v menších, kde jsou poplatky rozumné. A hlavně zjistíte, že golf je velká zábava, s níž můžete začít v jakémkoli věku a kondici. Doporučuju.