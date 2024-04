Cestu na Slovensko letos zbrzdí opravy křižovatek u Zašové a v Rožnově

Rozjede se ale zejména ve druhé polovině roku, až vyberou dodavatelskou firmu. Hotovo bude příští rok, kdy nastanou také nejzásadnější dopravní omezení na frekventované mezinárodní silnici spojující Česko se Slovenskem. Řidiči by ale nový stav cesty měli ocenit.

„Křižovatka bude daleko bezpečnější a také plynulejší, zejména vyjíždění a zajíždění do obce Zašová,“ uvedl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

„Vyjet z obce v dopravní špičce směrem na Rožnov je prakticky nemožné. Stalo se tam i bezpočet dopravních nehod,“ připomněl starosta Zašové Jiljí Kubrický.

Před časem tam řidička odbočovala z hlavní silnice do obce, na přejezdu přehlédla výstražná světla a srazila se s vlakem. Se zraněními skončila v nemocnici. „Hlavně ve špičkách zde vznikají kolizní situace ohrožující účastníky silničního provozu. Stávající stav již neodpovídá dnešním dopravně-bezpečnostním standardům,“ zdůraznila mluvčí zlínského ŘSD Lucie Trubelíková.

Na křižovatce přibudou odbočovací pruhy a semafory propojené se signalizací na železničním přejezdu. Koleje se posunou dál od hlavní cesty, aby se přes ně dalo přejíždět bezpečněji. Přibudou nové chodníky a opraví se železniční zastávka. „Teď tam řidiči bojují a nevědí, jestli mají dát přednost autu, nebo vlaku. Nevědí, kde mají zastavit. Pak to bude usměrněné a jasné,“ zmínil Chudárek.

Nejzásadnější dopravní omezení má nastat až v příštím roce. Hlavní tah mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm bude u Zašové dočasně volný jenom v jednom jízdním pruhu, což řidičům způsobí značné zdržení. „Bude tam zavedena kyvadlová doprava, ale ne trvale, pouze v některých měsících,“ naznačil Chudárek.

Nový stav křižovatky u Zašové by měl být podobný jako té v Zubří, kterou silničáři proměnili před pár lety. „Celkově bylo dobré, že se křižovatka změnila,“ shrnul starosta Zubří Aleš Měrka.

Dvě akce během jedné výluky

Přibližně ve stejném termínu by se měla začít měnit křižovatka na stejné cestě v Rožnově pod Radhoštěm u průmyslového areálu bývalé Tesly. Nebezpečná je podobně a odbočit na ní není snadné. „Je to jedno z nejkritičtějších míst v Rožnově, kde dochází k řadě drobných, ale bohužel i větších dopravních nehod. Pro nás je to dlouhodobý problém a jsme rádi, že se konečně vyřeší,“ reagoval starosta Jan Kučera.

Tuto křižovatku i s ohledem na zásadní změny přejezdu provede Správa železnic (SŽ). Mělo to být už loni, nakonec se tak stane až letos na podzim. A zhruba ve stejnou dobu, kdy bude výluka na železniční trati kvůli opravě v Zašové. „Jde o to, aby byla jen jedna výluka na dvě akce,“ podotkl Kučera.

„Pro stavbu máme již vysoutěženého zhotovitele a v září mají začít stavební práce s předpokládaným dokončením v prosinci,“ upřesnil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Stávající zabezpečovací zařízení na železničním přejezdu bude nahrazené modernějším se závorami. Bude vybavené elektronickými prvky, diagnostickým a záznamovým zařízením propojeným se semafory, které se nově objeví na křižovatce. Přejezd získá nový povrch a odvodňovací systém.

Bohužel v nejbližších letech nepřijde na řadu taktéž nebezpečná křižovatka u Stříteže nad Bečvou. Silničářům se nedaří získat stavební povolení, protože chystané úpravy by zasáhly do ochranného pásma zdejšího zdroje pitné vody. A s jeho zmenšením úřad nesouhlasí.

„Je to stále v plánu, ale ještě nás čekají zhruba dva roky příprav. Musíme to dělat ve větší součinnosti s obcí,“ popsal Chudárek. V křižovatce dnes platí omezení o maximální rychlosti 70 kilometrů za hodinu, ale hodně řidičů tudy jezdí devadesátkou i rychleji.