Na výpadovce ze Zlína do Otrokovic se uzavře jeden pruh. Řidiče to zdrží

Ze dvou jízdních pruhů na výjezdu z krajského města bude zhruba měsíc volný pouze jeden. To se výrazně dotkne lidí v autech i veřejné dopravě.

„Ve špičkových časech očekáváme, že dojde ke zdržením,“ nastínila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic České republiky Lucie Trubelíková.„Nejhorší bývá první den, pak už si to většinou sedne.“

Řidiči by tak měli vyjíždět ze Zlína s předstihem, nebo se pokusit místu vyhnout po staré malenovické cestě do Kvítkovic a odsud dál do Napajedel či Hulína.

Mapa uzavírky silnice I/49 u Otrokovic. (březen 2024)

Cestující městskou hromadnou dopravou musejí počítat se zdržením. Trolejbusové linky 2 a 6, které jezdí ze Zlína do Otrokovic, budou končit na točně v Malenovicích u obchodní zóny Centro. Označeny budou jako 2x a 6x. Z Malenovic bude jezdit náhradní autobusová linka 70x na otrokovické vlakové nádraží. Při jízdě vynechá některé stálé zastávky.

„Omlouváme se cestujícím za předpokládané komplikace v dopravě. Předem na práce silničářů a dopravní omezení upozorňujeme, aby lidé mohli zvolit dřívější spoj a počítali se zdržením,“ vzkázal vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Jan Tesař. „Naše plánovaná opatření, zejména rozdělení linek 2X, 6X a 70X, by měla přispět k tomu, aby se zpoždění z úseku opravované silnice nepřenášela do vzdálenějších částí sítě MHD ve Zlíně ani v Otrokovicích.“

Oprava cesty je rozdělená na etapy a má skončit nejpozději v polovině května. Bude záležet i na počasí. Silničář loni opravili stejně dlouhý úsek výpadovky v protisměru.

Od příštího týdne začnou pracovat také na příjezdu do Zlína z opačné strany, od Vizovic. Nebezpečnou křižovatku v Lípě, kde se odbočuje do Slušovic, přestavějí na rondel. Práce potrvají do podzimu, ale cestáři při nich zachovají provoz v obou směrech.

Jízdní pruhy budou pouze zúžené a bude v nich omezená rychlost. Ale i tady by měli řidiči počítat se zdrženími, zejména v dopravních špičkách.