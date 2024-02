Terén, převýšení, nepřehlednost. Nebezpečnou křižovatku ve Vizovicích změní

Byl konec dubna krátce před pátou hodinou odpoledne a jednačtyřicetiletá řidička auta projížděla Vizovicemi ve směru od Vsetína. Kousek za centrem města chtěla odbočit doleva směrem na Bratřejov, ale přitom přehlédla o dva roky staršího motorkáře, který měl přednost v jízdě, a narazila do něj. Motorkář skončil v nemocnici s těžkým zraněním.

Podobné nehody se v křižovatce na Palackého náměstí ve Vizovicích bohužel stávají skoro pravidelně. Jde o místo, kde se křižují dvě vytížené silnice v regionu: I/49 spojující Zlín se Vsetínem a I/69 ve směru od slovenských hranic a Valašské Polanky.

„Jedná se o křižovatku, kde dochází k častým dopravním nehodám, které se neustále opakují: přednost v jízdě, stejné porušení, zranění,“ uvedla mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

„Opakující se dopravní nehody jsou vždy varovné, zejména pokud se jedná o přednost v jízdě,“ dodala s tím, že podle dopravního inspektorátu je zmíněná křižovatka nejrizikovější ve zlínském okrese.

„Jedním z problémů naší křižovatky je například atypický terén a převýšení. Při jízdě zde může docházet k optickému klamu řidiče jedoucího od náměstí, který následně neodhadne vzdálenost přijíždějícího vozidla ve směru od Zlína nebo přehlédne cyklistu,“ popsal místostarosta Vizovic David Mazůrek.

Nové čáry na silnici už nepomohou

V lednu se konala schůzka města se zástupci policie, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a dalších institucí, která se týkala tohoto problematického místa. Výsledkem jednání bylo, že radnice nechá zpracovat odbornou studii navrhující možné řešení.

„Hotová by mohla být v řádu měsíců, jde o velký projekt,“ řekl Mazůrek, podle něhož nemá smysl „jen“ malovat nové čáry na silnici. „V místě je spousta dalších nájezdů: k faře, školce nebo hřbitovu. Problém by se tím jen zhoršil. Místo provizorního řešení je třeba udělat zásadní úpravu celého místa. Už proto, že křižovatka má návaznost na chystanou silnici R49, která má v roce 2030 vést až do Lípy. Pak se tranzitní doprava ve Vizovicích může výrazně zvýšit,“ upozornil místostarosta.

Možností je víc: kruhový objezd, změna dopravního značení, instalace semaforů nebo mimoúrovňové křížení silnic v podobě mostu. Nejreálněji se jeví první varianta. „Výstavbu okružní křižovatky preferujeme my i město,“ naznačila Lucie Trubelíková z krajské pobočky ŘSD.

Podobný názor má z hlediska bezpečnosti a plynulosti také policie. „Okružní křižovatky jsou na rozdíl od křižovatek průsečných mnohem bezpečnější alternativou,“ podotkla Kozumplíková.

S okružní křižovatkou souhlasí i památkáři

Poslední dopravní změna na Palackého náměstí se dělala v roce 2008, kdy se změnila přednost jízdy. Dříve byla ve směru na Bratřejov, nyní je to na trase od Vsetína. „Tehdy jsme měli problémy hlavně s nákladními auty či kamiony, které jely od Vsetína, a protože musely dávat přednost, často ucpaly celé centrum Vizovic,“ vybavil si Mazůrek.

„Navíc v zimě měly problém rozjet se do mírného kopce u zámku. V dopravní špičce byla situace neúnosná. I proto je logické, že hlavní směr nyní vede mezi Vsetínem a Zlínem,“ konstatoval.

Pokud se všechny strany dohodnou, opravu křižovatky by financovalo ŘSD a město by se postaralo o posuny chodníků a navazujících komunikací.

„Nejdříve si musíme počkat na zhotovení studie, která bude se všemi zainteresovanými projednána. Teprve po schválení studie můžeme začít řešit časový harmonogram a finanční stránku akce,“ zmínila Trubelíková.

Parčík nacházející se v trojúhelníku uprostřed křižovatky je součástí městské památkové zóny Vizovice, žádnou další památkovou ochranu ale lokalita nemá. A i památkáři se kloní k vybudování kruhové křižovatky.

„Bylo pouze doporučeno, aby byla plocha uprostřed případného kruhového objezdu vhodným způsobem řešena a aby v rámci úprav byla zeleň ve středu zachována,“ dodala Petra Zelinková z kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu.