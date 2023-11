Zlín chce víc cyklostezek i napojení na další města. Řeší však komplikace

Poprvé se totiž napojilo největší městské sídliště na páteřní cyklostezku vedoucí městem. „Důležitost této spojnice je dána už jen počtem obyvatel sídliště Jižní Svahy. Oblast, kde žijí desítky tisíc lidí, se dočkala cyklospojení s vnitřním Zlínem,“ vyzdvihl zlínský cyklokoordinátor Lukáš Fabián. Jedním dechem však dodal, že je stále na čem pracovat.

Pro cyklodopravu ve Zlíně je to výstižné konstatování. Město má totiž základní síť cyklostezek vybudovanou a podle některých ukazatelů tu lidí na kolech přibývá. Svědčí o tom například statistika výpůjček sdílených kol, které meziročně vzrostly o 37 procent. Stále však chybí řada úseků, jež by celou infrastrukturu zkompletovaly a rozšířily. O nutnosti výstavby některých částí se přitom mluví už dlouhé roky.

„Důležitá je pro nás celková komplexnost. Postupujeme podle toho, jak jsou daleko přípravy a jaké jsou majetkoprávní vztahy v zamýšlených trasách,“ nastínil radní Václav Kovář, který se cyklodopravou zabývá.

Nejblíže je Zlín v rozšiřování cyklistické infrastruktury právě na Jižních Svazích. Na nově zbudovaný úsek by měly navázat další. „Jedním z nich je chybějící propojení mezi nově zbudovanou stezkou a stezkou u zastávky MHD Slunečná. A také stezka podél ulice K Pasekám, která opět propojí již stávající síť s dalšími úseky,“ informoval Fabián. Oba úseky chce město začít stavět v příštím roce.

Magistrát rovněž plánuje na páteřní cyklostezku podél řeky Dřevnice napojit centrum města. Toto propojení má vést od objektu PSG kolem ulice Vodní, kde naváže na nyní vybudovaný, ale uzavřený cyklopruh k ulici Bartošova. Tato stezka je po všech stránkách připravena. „Ve stejném úseku se však plánuje velká rekonstrukce plynovodu, město proto se zahájením realizace počká na plynaře,“ zmínil Fabián.

„Pravá větev pak povede přes trať a řeku po nově vybudované lávce pro pěší a cyklisty s rozděleným provozem,“ přiblížil cyklokoordinátor s tím, že o podobě mostu se nyní vedou jednání s Povodím Moravy.

Zlín také potřebuje dořešit chybějící části přímo na páteřní cyklostezce u Dřevnice. Ta vede od řeky Moravy z Otrokovic skrz celé město. Jeden z chybějících úseků je mezi hypermarketem Albert v Prštném a obchodem Lidl. Úsek sice lze objet po ulici Cyklistická za areálem Rybníky, ale cyklisté při tom musejí překonávat frekventovanou silnici.

„Spojení ulicí Cyklistická skutečně není ideálním řešením,“ uznává Fabián. Magistrát proto chce stezku protáhnout z ulice Výletní po pravém břehu řeky až do Prštného. V blízké době to však zřejmě nebude.

„Tyto stavby podléhají větším záměrům a budou tedy řešeny až společně při realizaci velkých staveb, jako je elektrifikace trati, Prštenská příčka či pravobřežní komunikace,“ doplnil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Chystá se stezka kolem nemocnice

Další chybějící úsek je u krajské nemocnice. Zde se dlouho čekalo na to, až bude jasné, jakým způsobem se areál špitálu promění. Aktuálně se tu cyklostezka už projektuje a počítá se s tím, že ji pomohou zaplatit evropské fondy.

„Stavby financované z těchto fondů musí být hotové do roku 2029. To je nejzazší termín, kdy by měla být tato stezka hotová,“ upřesnil cyklokoordinátor. V tomto směru navíc Zlín i okolní obce plánují protažení cyklostezky až do Vizovic. V Lužkovicích však město naráží na majetkové a názorové neshody. „Snažíme se pracovat na nějakých řešeních. Znamená to, že ne všude můžeme vést trasu tak, jak byla ideálně naplánována,“ zmínil radní Kovář.

V přípravách ze své strany pokročily také Vizovice. „Čeká nás úsek v průmyslové zóně Razov směrem na Zádveřice. Tam se ale trochu změnila trasa, kudy se máme napojovat. Zřejmě tedy dotáhneme stezku po areál firmy Jelínek a budeme čekat na napojení,“ shrnula starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Komplikace se navíc ještě očekávají v Lípě, kde musí cyklostezka překonat čtyřproudovou silnici do Slušovic. „Bude to vyžadovat nákladné řešení, které se zřejmě neobejde bez pomoci Zlínského kraje,“ podotkla Dolanská.

Ve Zlíně plánují i další meziměstské úseky, ve hře je například spojení s Luhačovicemi. „Plán udržitelné dopravy s vedením počítá skrze těleso Baťovy dálnice. Město Zlín zde má naprojektovanou lesní obslužnou cestu, která by dobře sloužila i cyklistům,“ popsal Fabián. Podle něj je však momentálně potíž se zajištěním financování. Dotace lze totiž momentálně čerpat pouze na cyklostezky, na které nevjíždí těžká lesní technika.

Krajské město je aktuálně propojeno s Uherským Hradištěm skrz Otrokovice a cyklostezku podél Baťova kanálu. S dalším alternativním propojením se výhledově počítá přes Březnici a Březolupy. A Zlín plánuje také směr na Fryšták, kde by měla vzniknout nějaká forma cyklokomunikace minimálně po Fryštáckou přehradu.