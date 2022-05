Klášter koupili za korunu. Chátrající komplex zachránil gejzír nápadů

Budovu kláštera v Komenského ulici založil a provozoval v letech 1874–1948 řád Milosrdných sester sv. Kříže. Celou dobu existence sloužil vzdělávání, a to jako Vychovávací ústav Ludmila, Odborná škola pro dívčí povolání či Střední odborné učiliště Slaviamotoru. Pak byl objekt dlouhou dobu opuštěný a chátral.

Symbolická jedna koruna, kterou město Napajedla zaplatilo v roce 2000 českému státu za budovu kláštera, spustila gejzír nápadů směřujících k jedinému cíli – dát chátrajícímu komplexu novou náplň a budoucnost.

Jelikož se iniciativa šťastně sešla s rozbíhajícími se dotačními programy, stal se o několik let později Nový Klášter opět domovem kultury a vzdělávání.

Dveřmi Nového Kláštera se dnes vchází do muzea, koncertní síně, do výstavních sálů, do kavárny, tělocvičny anebo do místnosti s horolezeckou stěnou.

Budova totiž prošla velkou proměnou. Koncertní síní, která nese jméno napajedelského rodáka a klavíristy světového jména Rudolfa Firkušného, zní hudba legendárních tvůrců. Stejně jako ona zůstane živoucí rovněž odkaz lidí, kteří dali Novému Klášteru moderní náplň.

Po rozsáhlé rekonstrukci se stal Nový Klášter sídlem Základní umělecké školy a Klubu kultury Napajedla, který spravuje Muzeum Napajedla, knihovnu, informační centrum a Café Klášter.

V prvním patře se vrátíte do dětství s expozicí Hřiště hraček. Připomíná legendární hračky Fatry Napajedla, které navrhovala Libuše Niklová s Alfrédem Klugem. Vše je pojato v barevném a hravém duchu.

Hned vedle se nachází expozice připomínající známou továrnu bratří Paříků na výrobu motorů Slavia. O patro výš objevíte Příběh města. Vypráví historii od lovců mamutů přes Římany táhnoucí na Moravu, středověk až po novodobou historii.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.