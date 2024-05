Auta dnes může prodávat každý lúzr, říká k testu autosalónů novinář

„Dopadlo to úplně stejně špatně jako loni,“ říká novinářka Lenka Vichnarová. „Přitom jsme měli po loňsku nějaká očekávání. Ale ta se nenaplnila.“

„Hlavně jsme očekávali, že to bude lepší kvůli tomu, že se změnila atmosféra na trhu. Aut se prodává méně, méně se objednává, mezitím proběhla velká inflační krize. Takže jsme čekali, že se budou prodejci víc snažit,“ doplňuje František Dvořák.

„Prodávat auta může úplně každý. Prostě i ten největší lúzr, aspoň tak jsem to z toho testu pochopil a přesně tak to dopadlo,“ myslí si Dvořák.

A jak test probíhal? Lenka Vichnarová si zahrála poměrně movitou dámu, která má zhruba milion korun na nákup nového auta, ale neví, které si má vybrat. Chce bezpečné auto, ve kterém může vozit i svého malého, pětiměsíčního syna, chce automat, hlídač mrtvého úhlu a neopovrhne ani elektromobilem.

A s čím se v reálném světě automobilového prodeje Lenka Vichnarová a její dva „informovaní“ pomocníci opravdu setkali? S neodborností, přehlížením, nevhodným oblečením, dokonce i s nezájmem a nedostatkem loajality ke značce.

„Očekávali byste, že u renomované značky bude třeba platit dress code. Ve dvou případech to vůbec neplatilo. Jeden prodejce měl dokonce na sobě triko s vulgárním nápisem. A pak tu byl i nedostatek loajality k prodávané značce,“ popisuje Vichnarová, která očekávala, že když si chce pořídit něco tak drahého, jako je nový vůz, dočká se ukázkového zacházení.

„Minimálně ve dvou případech jsme se setkali s tím, že prodejci tu značku vlastně hanili, místo aby nás přesvědčovali, proč si máme jejich auto koupit. Z šestnácti případů nám pouze ve dvou případech dokázali poradit,“ dodává novinářka.

Letošní test přinesl podle Vichnarové aspoň jeden velmi pozitivní důsledek. „Mám dvacetiletou zkušenost z testů a velmi často jsme se setkávali se zpochybňováním výsledků testů. Ale tentokrát se jeden dealer ozval, což pro nás bylo velmi občerstvující. Takže jsme za ním jeli a vlastně jsme si tam s nimi popovídali.“

„Bylo pro nás zajímavé, jak prodejce připravují. A zřejmě jsme měli v tomto případě pravděpodobně smůlu a nenarazili jsme na zkušeného a dobrého prodejce. Ale řekli nám, že se dívají dopředu a chtějí přístup změnit,“ vzpomíná novinářka.

Jak si vybrat správného prodejce? Jak by se měli prodejci správně k zákazníkům chovat? Jak si vysvětlit selhání? Je to běžná praxe? A jak lze chování prodejců systémově změnit? I na to odpovídali Lenka Vichnarová a František Dvořák v Rozstřelu.