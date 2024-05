Ukrajinista: Zelenskyj podporu ztratil, jeho lidé překračují ústavní rámec

„Je řada signálů, které potvrzují, že prezident ztrácí podporu,“ domnívá se ukrajinista. „Průzkumy jsou značně omezené, protože je na Ukrajině válečný stav. Ale i ty zbylé naznačují, ne že popularitu ztrácí, ale že už ji ztratil. Takže prezident Zelenskyj už rozhodně není tak populární, jako když byl zvolen.“

„Spousta lidí s ním měla spojená očekávání, že zlepší ekonomickou i politickou situaci v zemi. Ale místo toho Ukrajina bojuje o holé přežití. Ale i kdyby Zelenskyj nedělal žádné chyby, tak jeho popularita by stejně klesala,“ navazuje Kopčák.

Zlozvyky ze sovětské éry

Každý nový prezident Ukrajiny podle něj vždycky sliboval, že skoncuje s korupcí. „Že na to má účinné recepty. Ale to se nikdy nestalo.“

„Ukrajina prochází dlouhodobě transformací a mnoho zlozvyků ze sovětských dob tam přetrvalo dodnes. Někdo zbohatl pomalu a trošku a někdo rychle a moc. No a když je někdo velmi bohatý, tak pak může vytvářet i různé politické tlaky,“ myslí si ukrajinista.

„Je to sice demokracie, ale ve válečném stavu. Politické strany v parlamentu se na začátku války shodly, že dají spory stranou a budou se koncentrovat na to, co je důležité. Nicméně i když Ukrajina byla vždycky poloprezidentskou demokracií, zdá se, že si prezidentský úřad bere víc pravomocí, než by odpovídalo ústavě,“ upozorňuje Kopčák.

A co svoboda médií? Podle ukrajinisty představuje problém televizní zpravodajství. Všechny důležité stanice vysílají od začátku války stejný a jednotný zpravodajský blok a v klasickém vysílání tak de facto neexistuje konkurence, nejsou tam zastoupeny alternativní informační zdroje.

Tuto roli zastávají zejména zpravodajské servery. Řada privátních zpravodajských televizí proto vysílá své zpravodajství na internetu a v něm zaznívají i kritické hlasy.

Nejde poslouchat jen pozitivní zprávy

„Formát (jedné zpravodajské informační televize) se úplně vyčerpal, protože lidé to už moc nesledují a jednak tam zaznívá velmi málo kritických hlasů.“

Poslouchat podle něj dva roky pozitivní zprávy, že má ukrajinská armáda samé úspěchy, přitom v posledních měsících je situace na frontě složitá, nelze donekonečna. „A kdo se nechtěl k jednotnému zpravodajství připojit, nesouhlasil s těmi podmínkami, byl ostrakizován a je dodnes vytlačen z informačního prostoru, přišel o vysílací frekvence nebo dostal jednoznačně na srozuměnou, že tento postoj se kanceláři ukrajinského prezidenta nelíbí.“

V další části Rozstřelu pak Bohdan Kopčák hovořil o ochotě Ukrajinců bojovat. Podle něj jsou po dvou letech války bezesporu lidé na Ukrajině unaveni, ale odmítají jakoukoliv formu kapitulace nebo územních ústupků.

I když je v tuto chvíli situace na frontě velmi vážná, názor na okamžitý klid zbraní za cenu ztráty významné části území je na Ukrajině výrazně menšinový.

Následně hovořil i o tom, jak pokračuje integrace ukrajinských uprchlíků v Česku. Podle něj se s přílivem žadatelů o azyl vypořádalo Česko velmi důstojně. Problémem zůstává v tom, že řada vysoce kvalifikovaných, často vysokoškolsky vzdělaných Ukrajinců vykonává podřadné profese.

Kriminalita se neututlává

„V tomto ohledu například Poláci lepe zapojili vzdělané Ukrajince do pracovního trhu,“ říká ukrajinista. Podle něj je zároveň velmi důležité to, že se v rámci českého zpravodajství nezamlčují i negativní jevy, které s integrací ukrajinských uprchlíků souvisí.

„Je dobře, že se to neututlává. Takové snahy byly v Německu. Pokud tam byli migranti aktéry nějaké závažné trestné činnosti, tak se to marginalizovalo nebo byla snaha nejmenovat, ze které jsou země,“ míní Kopčák.

V Česku podle něj postupují policie i média správně. „Nemají problém pojmenovávat ukrajinské pachatele. A je to dobře, protože zpětně to může mít pozitivní vliv na ukrajinskou komunitu. Uvědomí si, že jsou tady pod drobnohledem a nemohou se dopouštět toho, co je trestné na Ukrajině, ani tady.“

Vyhýbají se Ukrajinci službě v armádě? Jak to ovlivní nedávno přijatý mobilizační zákon, který má přimět mladé ukrajinské muže, aby se vrátili do vlasti a narukovali do armády? A jak odhaduje další vývoj války? I na to odpovídal ukrajinista Bohdan Kopčák v Rozstřelu.