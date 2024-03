Šedesátiny slavné škodovky. Embéčko bylo krásné a moderní, na dlouho poslední

Dnešní Škoda se dá co do objemu výroby i množství modelů jen těžko srovnávat s předchozí mladoboleslavskou automobilkou v socialistickém Československu. Byť patřila k nejlepším automobilkám někdejšího východního bloku, výrazně zaostávala a její vozidla především v 70. a 80. letech by při otevření trhu nemohla konkurovat západní či japonské produkci.